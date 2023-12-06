4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد رقم 57 لسنة 2023

المصدر: دبي - نورا الأمير

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حددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية 4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد رقم57 لسنة 2023.

وأكدت الهيئة أن القانون لا يسري على كل مواطن على رأس عمله قبل 31 أكتوبر الماضي، وعلى كل متقاعد حصل على معاش قبل 31 أكتوبر الماضي، حتى وإن عاد إلى العمل في ظل القانون الجديد إذ يستمر شموله بالقانون القديم رقم 1999.

كما لا يسري القانون الجديد على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية الخدمة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023. ووفقا لبنود القانون الجديد لا يسري القانون على الوزراء المتقاعدين قبل 31 أكتوبر الماضي، حتى ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد حيث يستمر شموله بالقانون القديم.

وجاء ذلك خلال ملتقى أصحاب الأعمال للتعريف بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد رقم 57 لسنة 2023.

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