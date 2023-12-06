زايد بن حمدان بن زايد يزور COP28

المصدر: دبي ـ وام

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زار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28»، الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي، وتستمر فعالياته حتى 12 ديسمبر الجاري. وتضمنت زيارة سموه جولة في جناح «بيت الاستدامة» الإماراتي الذي يسرد قصصاً من مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي، و«مركز التكنولوجيا والابتكار».

واطلع سموه، خلال الجولة، على أبرز المشاريع والبرامج التي تسهم في تعزيز وتوظيف مهارات الكوادر والمواهب الإماراتية في مجالي الاستدامة ومواجهة تغير المناخ.

رافق سموه، خلال الزيارة، منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة بأبوظبي.

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