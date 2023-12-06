وزيرة البيئة الأوغندية: COP28 فرصة لإنقاذ حياة المجتمعات في الدول الأقل نمواً

المصدر: دبي ـ وام

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أكدت أتيم بياتريس أنيوار وزيرة الدولة للبيئة في أوغندا، أهمية التوعية في بلادها حول مخاطر التغير المناخي، وضرورة زراعة المزيد من الأشجار والغابات من أجل التخلص من ثاني أكسيد الكربون، داعية الدول المتقدمة إلى إيجاد حلول مبتكرة وعدم إهدار الوقت لأن حياة مجتمعات البلدان الأقل نمواً على المحك.

وشددت معاليها، على هامش الاجتماعات الجارية ضمن قمة المناخ COP28 والمنعقدة في مدينة إكسبو دبي، على ضرورة السعي قدماً من أجل الالتزام بتلك التعهدات الدولية من أجل الحفاظ على البيئة والعمل بدلاً من الأحاديث، واصفة القمة الحالية بأنها قمة أفعال وفرصة مهمة لإنقاذ حياة المجتمعات في الدول الأقل نمواً.

وأعربت عن تقديرها لاستضافة دولة الإمارات لنسخة استثنائية من قمة المناخ COP28، خاصة مع تفعيل الصندوق العالمي للمناخ والبدء في الالتزام بالتعهدات الدولية بملف التغير المناخي، وإعلان الإمارات كأول داعم للصندوق بمبلغ 100 مليون دولار من أجل دعم البلدان النامية في مواجهة التغيرات المناخية.

وذكرت أن بلادها من أقل الدول نمواً والأقل إطلاقاً للانبعاثات الكربونية، لكن في الوقت نفسه عانت بلادها من الكثير من الكوارث الطبيعية.

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