القمر الاصطناعي «813» يراقب البيئة والمناخ ويدعم الخطط التنموية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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أوضح المهندس علي الشحي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، لــ«البيان»، أن القمر الاصطناعي «813» يتم استعراض نموذج تصميمي له في فعاليات «كوب 28»، فيما سيتم الإعلان الرسمي عن بدء المشروع اليوم الأربعاء، لافتاً إلى أن القمر يدعم في مهمته أهداف الاستدامة ومكافحة التغيرات المناخية، إذ يركز على تطبيقات الاستشعار من بُعد، إضافة إلى تحليل الظواهر البيئية الجوية والأرضية في الغلافين الجوي والأرضي.

مراقبة الأرض

وأضاف إن القمر الاصطناعي تموله وكالة الإمارات للفضاء، ويطوره المهندسون العرب، ضمن المرافق المتطورة في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، والذي يعد أول مركز بحث فضائي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن القمر متعدد الأطياف، وسيعمل على مراقبة الأرض وقياس العناصر البيئية والمناخية في عدد من الدول العربية، ومن بينها الغطاء النباتي والتعرف إلى أنواع التربة والمعادن والمياه ومصادرها، إلى جانب قياس الغازات الدفيئة والتلوث والغبار في الهواء، مشيراً إلى أن كل هذه المستهدفات من شأنها دعم خطط الدول العربية التنموية والحضرية.

وقال الشحي إن المشروع من الناحية العلمية سيساعد على تحقيق والحصول على رسم الخرائط البيئية، ورصد وأرشفة الظواهر والموارد الطبيعية، وديناميكيات الغطاء الأرضي، والتعرف إلى حالة المحاصيل وتوقع جودتها وكميات إنتاجها، إضافة إلى التعرف إلى نوع المياه الجوفية وانتشارها، ورصد تآكل الأرض وتلوث التربة بسبب تغيرات المناخ، والتعرف إلى حالة مواقع التعدين، وتعزيز الاستكشاف الجيولوجي والكشف عن المعادن والأتربة النادرة والمعادن الأساسية.

وأكد أن المشروع مع أهميته لمواجهة التغيرات المناخية، فإنه يسهم في بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء وتطوير القدرات والإمكانات الخاصة بها، إذ يعد ذلك أولوية أساسية في هذا المشروع المهم.

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