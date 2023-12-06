«الموارد البشرية لحكومة دبي» تطلق المراحل الجديدة من «مؤشرات قياس الإنتاجية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبذل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، جهوداً مستمرة لقياس وتحليل إنتاجية القوى العاملة في القطاع الحكومي، من خلال استخدام منهجيات ومعايير عالمية، بغية توفير مؤشرات قياس دقيقة ومرنة، تسهم في تطوير وتحسين أداء مختلف القطاعات الحكومية.

وتمكنت الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ودبي الرقمية، من إعداد وتطوير مؤشرات لقياس إنتاجية العمل في ست دوائر حكومية خلال المرحلة الأولى للقياس، والتوسع لاحقاً ليشمل عشر دوائر حكومية أخرى في المرحلتين الثانية والثالثة، من أجل تطبيق هذا النظام على جميع الدوائر والهيئات الحكومية، وفق خطة مدروسة ومعتمدة، لتحقيق مؤشر كفاءة شامل لموظفي القطاع الحكومي، يمكن مقارنته على المستوى الدولي بعد تنفيذه في جميع الدوائر بحلول عامي 2024 و2025.

نظام متكامل

وأكد عبد الله بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، أهمية تطوير نظام متكامل ومستدام، يقوم على تعزيز القدرات المعرفية في مجال قياس الإنتاجية بالدوائر الحكومية، وتشمل هذه الجهود تنفيذ مشاريع تقنية لأتمتة النظام، مما يسهل على الدوائر المعنية عملية جمع البيانات وتحليلها بكفاءة ودقة، وكذلك ضمان التوافق والاتساق مع الأنظمة الحكومية الأخرى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في التنفيذ.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز