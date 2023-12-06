51637 ناخباً يصوتون لاختيار نصف أعضاء «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت صباح أمس، عملية التصويت لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، المتاحة إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات WWW.ECCS.SHJ.AE، إضافة للتصويت الحضوري في 9 مراكز انتخابية، وسط إقبال ملحوظ بعد إتمام التجهيزات كافة والتسهيلات المدعمة بأعلى معايير الدقة والشفافية، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وبدأ أمس 51637 ناخباً وناخبة من أعضاء الهيئات الانتخابية بإمارة الشارقة مرحلة التصويت، لاختيار 25 عضواً يمثلون نصف أعضاء المجلس الاستشاري للإمارة من بين 193 مرشحاً من مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وأسهمت خيارات التصويت الهجين من إلكتروني وحضوري في التسهيل على المواطنين والإسراع في تلبية نداء الواجب، عن طريق الدخول إلى نظام الهوية الرقمية «UAE PASS»، ثم موافقة الناخب بإقرار الإدلاء بصوته، لينقله النظام إلى اختيار المرشح، ضمن قائمة أسماء المرشحين وفقاً للدائرة الانتخابية التي يتبعها الناخب، لتنتهي العملية بتأكيده اختيار المرشح وإتمام العملية بنجاح.

وشهد الموقع الإلكتروني المخصص للتصويت، إقبالاً ملحوظاً من مواطني الإمارة المسجلين بالهيئات الانتخابية منذ فتح عملية التصويت عند الساعة الثامنة صباحاً على مدار الساعة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثامنة من مساء غد.

وبدأت مراكز التصويت المعتمدة في مختلف أنحاء الشارقة، باستقبال المواطنين الراغبين بالتصويت الحضوري، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، باستخدام بطاقة الهوية على مدى 3 أيام لمدة 12 ساعة يومياً من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

وقال أحمد سعيد الجروان، عضو اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، إن خيارات التصويت الإلكتروني والحضوري أسهمت في تعزيز المشاركة الانتخابية وزيادة الإقبال على التصويت منذ الساعات الأولى، ما يعكس وعي أبناء إمارة الشارقة بأهمية المشاركة لتطوير مستقبل الإمارة وصنع القرار.

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