انطلاق ملتقى أبوظبي الأسري الرابع الجمعة المقبل

المصدر: أبوظبي - منى الحمودي

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برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنطلق الجمعة المقبل، فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية تحت شعار «أسرة متماسكة مجتمع مستدام»، والذي سيقام في جزيرة الحديريات- أبوظبي في الفترة من 8 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وأكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أهمية دور الملتقى الذي ينضوي تحت مظلة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، أحد مشاريع المؤسسة الرئيسية، في ترسيخ مكانة الأسرة باعتبارها شريكاً استراتيجياً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة، والوقوف على الظواهر والقضايا والتحديات التي تواجهها، وإيجاد الآليات والحلول المبتكرة، التي تسهم في الحفاظ على تماسكها واستقرارها.

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