الإمارات تشارك في الاجتماع الاستثنائي لـ «شيربا مجموعة بريكس»

المصدر: دربن - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، في الاجتماع الاستثنائي لـ «شيربا مجموعة بريكس» بصفته «شيربا» دولة الإمارات للمجموعة.

عقد الاجتماع في مدينة دربن بجنوب أفريقيا، في إطار توسع عضوية البريكس وانضمام الإمارات كعضو للمجموعة في يناير 2024 مع كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية إثيوبيا، وجمهورية الأرجنتين.

وسلط الاجتماع الضوء، على هيكلة التعاون في مجموعة بريكس وعملية تكامل انضمام الأعضاء الجدد إلى المجموعة، وكيفية تأطير العمل والجهود بعد زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس إلى 11.

وأكد الهاجري، التزام دولة الإمارات بالعمل عن كثب مع الدول الأعضاء في المجموعة ورغبتها في المساهمة في تطوير المجموعة بشكل فعال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز