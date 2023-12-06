« دبي القضائي» يستعرض بنوداً ومستجدات في خطته السنوية

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي اجتماعه السادس افتراضياً برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس الإدارة، حيث تم استعراض عدد من البنود في إطار خطة المعهد السنوية وأولوياته وأهدافه الاستراتيجية.

شارك في الاجتماع طارش عيد المنصوري، رئيس محاكم دبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بدبي، والدكتور لـؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والمستشار عبد المنعم سالم بن سويدان.

وافتُتح الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع، وتم استعراض عدد من أبرز الموضوعات والمستجدات التي طرأت منذ بداية العام، وفي مقدمتها التعاون بين معهد دبي القضائي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ونتائج كلّ من الدفعة الخامسة من دبلوم الخبرة القضائيّة، والدفعة الثانية من دبلوم أمين السرّ بالمحاكم.

وتناول الاجتماع أيضاً الإطار العلمي الخاص بدبلوم «العلوم القانونية والقضائية لأعضاء السلطة القضائية بمحاكم دبي- القضاة الجدد»، والإطار العلمي لدبلوم «أوصياء التركات» في دفعته الأولى، إلى جانب مناقشة مبادرة «تعزيز الرحلة التدريبية - مقترح إطار الكفاءات»، إضافةً إلى مراجعة تفاصيل الحساب الختامي للعام 2023.

ويُواصل معهد دبي القضائي نهجه الثابت في تعزيز مكانته باعتباره معهداً قضائياً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسية العالميّة، ويسعى لتقديم تجربة فريدة في التدريب والتطوير القضائي والمساهمة في نشر المعرفة القانونية في المجتمع وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالميّة.

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