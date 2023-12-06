مختبر «الإمارات للسلامة» في «دفاع مدني دبي» يحدد 3 فحوصات إلزامية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أفاد اللواء علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بأن مختبر الإمارات للسلامة من الحريق، الأول من نوعه في المنطقة، يوظف أحدث أنظمة التكنولوجيا الحديثة في مجال اختبارات الحريق، وحدد اللواء المطوع 3 فحوصات، يستوجب إجراؤها «إلزامياً» داخل المختبر، تشمل سلامة الأبواب، وواجهات المباني «تكسيات الكلادنج»، وأنظمة التهوية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الفحوصات هو ضمان تطبيق أعلى معايير الوقاية من الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات، حيث أكد المطوع أن الأنظمة المطبقة في مباني دبي والدولة تعتبر الأفضل عالمياً، وتم تحديثها بالكامل باستخدام منظومة متطورة، تعتمد على التكنولوجيا الذكية، وتدير أكثر من 96 ألف مبنى.

فحوصات

وقال المطوع إن المختبر ينفذ 90 فحصاً مختلفاً، ويصدر أكثر من 600 شهادة مطابقة للمواصفات، مؤكداً أنه يمثل نقلة مهمة كمركز إقليمي وعالمي متخصص في إجراء اختبارات السلامة من الحرائق، وتقييم معدات وأنظمة المباني واعتمادها، بما يصب في تحقيق أفضل المؤشرات العالمية في عدد الحوادث والإصابات.

وأضاف على هامش مشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بمعرض «الخمسة الكبار» أن الإدارة العامة للدفاع المدني قررت حوكمة فحص الأبواب، لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية، بحيث تمتاز بقدرتها على مقاومة النيران لفترة تصل إلى ساعتين، مشيراً إلى انسحاب ذلك على واجهات التكسية الخارجية واستيفائها مثل الأبواب لكود الإمارات للسلامة، كما أشار أيضاً إلى توافر معايير صارمة لواجهات «الكلادنج»، لضمان عدم احتراقها.

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