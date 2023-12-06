الأربعاء المقبل الموعد النهائي للمشاركة في تصفيات مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن يوم الأربعاء 13 ديسمبر هو الموعد النهائي للمشاركة في تصفيات مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الرابعة والعشرين، والتي كان قد أعلن عن التسجيل فيها من خلال التقديم لدى مراكز التحفيظ المعتمدة بالدولة خلال الفترة الأول من شهر نوفمبر الماضي وفقاً للشروط المعتمدة وفروع المسابقة الستة التي أعلنتها الجائزة وهي، الفرع الأول ويشترط فيه أن يكون المشارك حافظاً للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد، أما الفرع الثاني فيشترط فيه الحفظ والتجويد لعشرين جزءاً متتالياً، والفرع الثالث حفظ عشرة أجزاء متتالية حفظاً وتجويداً، أما الفرع الرابع فحفظ 5 أجزاء متتالية مع التجويد وهذا الفرع مخصص فقط للمواطنين، أما الفرع الخامس فحفظ 5 أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز 10 سنوات من المقيمين، والفرع السادس حفظ ثلاثة أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز10 سنوات من المواطنين، كما تضمنت الشروط العامة للمشاركة في المسابقة بألا يتجاوز عمر المشارك من غير المواطنين عن 25 سنة عند التسجيل للمسابقة وأن يكون لديه إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يحق لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في هذه المسابقة بشرط أن يكونوا مقيمين في الدولة إقامة دائمة، وألا يكون المتقدم للمشاركة في المسابقة محفظاً أو محفّظة للقرآن الكريم، وألا يكون قد شارك في المسابقة الدولية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أو لا تكون قد شاركت في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، وألا يكون قد شارك في الفرع نفسه أو فرع أعلى منه في المسابقات الماضية، كما يسمح لكل متسابق المشاركة في فرع واحد فقط من فروع المسابقة.

والجدير بالذكر بأن وحدة المسابقات بالجائزة ستقوم وبعد استكمال استلام الترشيحات من مراكز تحفيظ القرآن الكريم المعتمدة في جميع إمارات الدولة في جميع أفرع المسابقة، وستقوم بعمل الاختبارات النهائية للمشاركين حسب الجدول الزمني المعد لذلك، بحيث تبدأ الاختبارات بمشيئة الله يوم السبت الموافق السادس من يناير المقبل في كل من مقر الجائزة بمنطقة الممزر للذكور وبجمعية النهضة النسائية في دبي للإناث، حيث ستقوم لجنتا الاختبار في المقرين باختبار عدد 9 من الذكور و9 من الإناث، وتستمر اللجنة في إجراء الاختبارات النهائية يومياً وبنفس العددية من الذكور والإناث حتى يوم 13 يناير 2024، على أن يقام الحفل الختامي وتكريم الفائزين يوم 16 يناير للذكور ويوم 17/01 للإناث.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز