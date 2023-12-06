سلطان بن أحمد يطّلع على تقنيات شركة «إس كي تيليكوم» الكورية

المصدر: الشارقة - البيان

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زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، شركة إس كي تيليكوم، للاطلاع على المجالات التي تعمل فيها المتعلقة بالاتصالات والتكنولوجيا وتقنية المعلومات، إذ تعد الشركة من أحدث الشركات العالمية المبتكرة في مجال الاتصالات المتنقلة، وتقنيات الجيل الخامس.

وتتخصص «إس كي تيليكوم» في الحلول الرقمية، وصناعة الترفيه، والألعاب الإلكترونية، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الاتصالات اللاسلكية وإنترنت الأشياء عالي السرعة وخدمات البيانات المتقدمة، كما تعمل على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي.

كما زار سمو نائب حاكم الشارقة معرض مركز الخبرة المستقبلية للاتصالات، الذي يقع ضمن مقر الشركة، ويقدم عرضاً للأفكار المتقدمة والابتكارات في كل مجالات الحياة والمستقبل، الذي تتوفر فيه الاتصالات واستخدامات الذكاء الاصطناعي والإبداع، وتسهيل الحياة على نمط من الرفاهية والتطور وتوفير كافة الاستخدامات.

مذكرة تفاهم

كما شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في سيئول، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وشركة جين جي للرياضات الإلكترونية.

وقع المذكرة كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وآرنولد وون هر، الرئيس التنفيذي لشركة جين جي للرياضات الإلكترونية.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز روابطهما المهنية في مجال الإعلام والتكنولوجيا، وتأكيداً على إقامة علاقات ودية وتعاون مثمر بين المؤسسات الإعلامية في إمارة الشارقة ونظرائهما في كوريا الجنوبية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للأطراف.

وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال الإعلام والتكنولوجيا، وفقاً للتشريعات المطبقة على الطرفين، كما نصت على أن تكون مجالات التعاون في بناء نظام للألعاب والرياضات الإلكترونية يراعي البيئة، وذلك في مدينة الشارقة للإعلام، والمساعدة في إطلاق البرامج التعليمية في مجال الرياضات الإلكترونية.

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