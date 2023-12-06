إطلاق «جائزة البحوث العلمية» لأجهزة التقاعد المدني بدول «التعاون»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، النسخة الأولى من جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023، بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان، الذي يتولى الإشراف على إدارة الجائزة.

تستهدف الجائزة التي تنظم كل سنتين الكشف عن أبرز التحديات التي تواجه أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب تعزيز ثقافة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتكوين منصات بحثية حاضنة للكفاءات والطاقات العلمية الخليجية من خلال طرح مجالات ذات صلة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

كما تهدف الجائزة إلى تحفيز الشباب والباحثين والدارسين وحملة المؤهلات للإسهام في تقديم الحلول العملية لهذه الموضوعات من خلال إجراء البحوث التحليلية التي تسهم في تقييم التجارب الخليجية على مستوى أنظمة التقاعد، وبحث أهم التحديات والمخاطر والفرص التحسينية التي من الممكن أن تثري هذه التجربة حاضراً ومستقبلاً، ودعم البحث العلمي في مجالات الحماية الاجتماعية، وتوفير منصة للباحثين على نطاق دول الخليج العربية لدراسة أهم القضايا والتحديات المعاصرة في المجالات المرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وإثراء العلوم والمعارف ذات العلاقة بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والاستفادة من مخرجات البحوث باعتبارها مدخلات للخطط الاستراتيجية لمختلف أجهزة التقاعد المدني ومؤسسات التأمينات الاجتماعية، وتحفيز المؤسسات الأكاديمية على طرح تخصصات تعنى بالعلوم الاكتوارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز