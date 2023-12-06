«تنمية المجتمع» تطلق مبادرة لتعزيز دور التطوع التخصصي في المجتمع

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أمس، باليوم العالمي للتطوع، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، ويشكل فرصة لتسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي، والتنويه بجهود المتطوعين في المجالات والمبادرات المختلفة، والإعلان عن مبادرات جديدة لتوسيع مشاركة المتطوعين والفرق التطوعية في مجالات التنمية الوطنية ودعم أفراد المجتمع.

وكشفت الهيئة، عن إطلاق مبادرة جديدة لتوسيع حجم ونوعية التطوع التخصصي، للأفراد والفرق ذوي الخبرة والمهارة في عدد من المجالات التي تهم أفراد المجتمع، بما يشكل وسيلة فعالة لتعزيز التلاحم الاجتماعي وقاعدة مهمة للتنمية المستدامة.

وتحت شعار «نحن معكم»، تتضمن المرحلة الأولى من المبادرة التركيز على ثلاث فئات من المهنيين التخصصين هم القانونيون ضمن مبادرة «حقك» والمهندسون في «دارك»، والاختصاصيون الاجتماعيون في «وليف». وحيث ستعمل الهيئة على استقطاب المحامين المرخصين في إمارة دبي، لتقديم الاستشارات القانونية بشكل مجاني والترافع في بعض القضايا ومد يد العون للمجتمع بمختلف أطيافه، لاسيما الفئات المحتاجة لمثل هذه الخدمات.

كما ستستقطب الهيئة، المهندسين والاستشاريين لتزويد المستفيدين بالمعلومات الأساسية اللازمة للبناء، للتغلب على التحديات التي يواجهونها خلال مراحل البناء مثل حساب الكميات والمساحات، تكلفة البناء، وتحصيل الضريبة ومراجعة المخططات وغير ذلك. وستسعى الهيئة في المرحلة الأولى من المبادرة، إلى استقطاب متطوعين من الاختصاصيين الاجتماعيين، لتقديم الدعم من المسجلين في برنامج «وليف» من كبار المواطنين.

تحسين ظروف

وأشار حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الهيئة، إلى أن المبادرة تعكس التزام الأفراد والفرق ذوي الخبرة التخصصية بمشاركة مهاراتهم ومواردهم لدعم الآخرين، وتحسين الظروف المحيطة بهم، لافتاً إلى أن دور التطوع التخصصي لا يقتصر على دعم أفراد المجتمع وتعزيز التلاحم الاجتماعي، بل يساهم بشكل مهم في نقل المعرفة وتطوير الابتكار وطرح مشاريع تحفز استخدام الموارد بشكل فعال ومستدام.

وقال: «نفخر بما حققه برنامج دبي للتطوع منذ إطلاقه على صعيد نشر التوعية المجتمعية بأهمية العمل التطوعي، واستقطابه لأكثر من 54 ألف متطوع من جميع الجنسيات والمجالات، بما يضعنا على عتبة مرحلة جديدة يشكل التطوع بها أحد المجالات المهمة والموثوقة لردف المشاريع والخدمات المجتمعية، ونتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة إنجازات أكبر على صعيد مساهمة العمل التطوعي في خدمة أفراد المجتمع تحت مظلة مبادرة «نحن معكم» التي سيتم تطويرها بشكل مستمر لتستقطب متطوعين تخصصين من مختلف المجالات وفق الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لأفراد المجتمع».

تكريم

وخلال احتفالية الهيئة، تم تكريم 6 من الفرق والمبادرات التطوعية الأكثر نشاطاً في العام 2023، كما تم تكريم 14 متطوعاً سجلوا العدد الأكبر من الساعات التطوعية في برنامج دبي للتطوع خلال العام الجاري، إضافة إلى المتطوعين الأكثر في المجالات التخصصية والمتطوعين الأصغر سناً.

وبينت الهيئة، أن عدد الأنشطة التطوعية التي شهدها العام 2022، وصل إلى 622 بإجمالي عدد ساعات تطوعية 364141 ساعة وبوفر مالي يقدر بـ 28 مليوناً و400 ألف درهم، وأن إجمالي الوفر المالي الذي حققته الأنشطة التطوعية منذ العام 2016 تجاوز 113 مليوناً و112 ألف درهم شمل ذلك الأنشطة التطوعية للأفراد والفرق التطوعية.

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