محاكم دبي تستشرف المستقبل بجلسة «إدارة الشركات وتقييمها بتقنية الميتافيرس»

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت جلسة حوارية في محاكم دبي إدارة الشركات وتقييمها بتقنية الميتافيرس، قدمتها القاضي د. حمدة عبدالله السويدي رئيس دائرة الإفلاس ورئيس دائرة أوامر الأداء في المحكمة التجارية، والتي حاورت وناقشت من خلال الخبير د. بسام عجول، واستهدفت الجلسة 43 شخصاً من الهيئة القضائية والإدارية والخبراء المختصين، وذلك بتنظيم من إدارة الخبراء والمحكمين وبالتعاون مع المحكمة التجارية.

وأوضحت القاضي د. حمدة عبدالله السويدي، تقنية الميتافيرس وتطبيقاتها في الدولة ومستقبل التقنية، وآليات استخدامها في تأسيس الشركات التجارية وعمل وإدارة الشركات وتسيير أعمالها وكذا مراقبة أعمال الشركات التجارية، كما بينت مستقبل التشريعات التجارية والجنائية في تنظيم آلية هذه التقنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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