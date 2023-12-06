«آراب هيلث 2024» ينطلق 29 يناير بدبي بمشاركة قياسية للعارضين الدوليين

المصدر: دبي - وام

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أعلن رسمياً بيع كامل مساحة معرض «آراب هيلث 2024» الذي سيقام في الفترة من 29 يناير وحتى الأول من فبراير المقبلين ويعد أكبر حدث لقطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وذلك قبل أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ انطلاق فعاليات الحدث بالتزامن مع تسجيل حضور عدد قياسي من العارضين الدوليين.

وسيشهد معرض «آراب هيلث 2024» - الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي- مشاركة أكثر من 40 جناحاً دولياً ومنها صربيا وهونج كونج اللتان تشاركان أول مرة.

وقال روس ويليامز مدير معرض ومؤتمر «آراب هيلث» لدى «شركة انفورما ماركيتس»: «يواصل معرض آراب هيلث التأكيد على شعبيته باحتسابه معرضاً رائداً للرعاية الصحية عبر الطلب الكبير من قبل قطاع الرعاية الصحية العالمي للمشاركة في هذا الحدث ففي السنوات الـ49 الماضية قمنا ببناء مكانة لهذا الحدث باحتسابه المنصة المثالية التي يمكن للمتخصصين في الصناعة من رؤية أحدث الابتكارات والاستماع إلى كبار الخبراء في مجموعة من المجالات الحيوية لمستقبل الرعاية الصحية ومكاناً لعقد الصفقات وممارسة الأعمال التجارية».

وتشمل الأجنحة الأخرى العائدة للمشاركة في نسخة 2024 من معرض «آراب هيلث» كلاً من الهند وألمانيا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر.

كما سيشهد المعرض مشاركة مجموعة من العارضين أول مرة في الحدث وكلاهما تشاركان في المعرض المرة الأولى.

وسيشهد الحدث مشاركة العديد من العارضين البارزين ومن ذلك «سيمينز للرعاية الصحية» و«يونايتد إميجينج» و«فيليبس» و«أولمبيوس» و«ماسيمو» و«جيترو» و«الإمارات لحلول الرعاية الصحية» والتي ستعرض أحدث تقنياتها وخدماتها الطبية إضافة إلى مشاركة مجموعة من الجهات والشركات الطبية التي تشارك المرة الأولى في الحدث ومنها «رأس مركز» بسلطنة عُمان والشركة الهنديةInnovation Imaging Technologies ومستشفيات المانع الطبية في المنطقة الشرقية بالسعودية وشركة التوزيع الإماراتية «فارما تريد» وشركة الخياط للاستثمارات الإماراتية.

وسيسلط المعرض الضوء على مستقبل الرعاية الصحية والتقنيات وذلك تماشياً مع شعار نسخة 2024 من الحدث «تواصل العقول لإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية» عبر تقسيم قاعة العرض إلى تسعة قطاعات تضم المعدات والأجهزة الطبية والسلع الاستهلاكية وجراحة العظام والعلاج الطبيعي وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وأصول الرعاية الصحية والعافية والوقاية والتصوير والتشخيص والرعاية الصحية والخدمات العامة وتحول الرعاية الصحية.

وستعود «قمة مستقبل قطاع الرعاية الصحية» إلى الانعقاد هذا العام في الحدث ما يوفر فرصة مثالية لكبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للرعاية الصحية للتواصل والاستفادة من الرؤى في التطورات الرائدة القادمة في القطاع وبمشاركة نخبة من الخبراء العالميين بهدف تحقيق ابتكارات وإنجازات في مجال مكافحة الشيخوخة وطول العمر.

وسيتمكن المتخصصون والمهنيون الطبيون عبر معرض ومؤتمر «آراب هيلث 2024» من حضور عشرة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر في مجالات الأشعة الشاملة والجراحة وطب الطوارئ والرعاية الحرجة والسكري وأمراض النساء والتوليد وجراحة العظام وإدارة الجودة والصحة العامة ومكافحة العدوى وإدارة تعقيم الإمداد المركزي.

ويقام معرض «آراب هيلث 2024» بدعم من قبل مجموعة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة - أبوظبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية.

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