"براند دبي" يصدر دليل المشاريع والأعمال المستدامة في دبي

المصدر: البيان

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تزامنا مع انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي حتى 12 ديسمبر الحالي.. أطلق "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليل "المشاريع والأعمال المستدامة في دبي"، والذي يُبرز الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستدامة على مستوى العالم.

ويسلّط الدليل الضوء على مشاريع القطاع الخاص في دبي، الأعضاء في مبادرة "بكل فخر من دبي"، التي تسهم في تعزيز الوعي والمسؤولية البيئية من خلال منتجات وخدمات مستدامة، بهدف المشاركة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية لتكريس مقومات وركائز الازدهار الاقتصادي مع مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، ما يعزز من الهدف الاستراتيجي بأن تكون دبي أكثر مدن العالم استدامة، ونموذجاً عالمياً مُلهماً لمدن المستقبل.

وتعليقا على هذه الخطوة، قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: "يسعدنا تقديم هذا الدليل في الوقت الذي يجتمع العالم في دبي للمشاركة في مؤتمر الأطراف COP28 وانسجاماً مع أهداف عام الاستدامة، تجسيداً لاهتمام القيادة الحكيمة بجعل الاستدامة في مقدمة ركائز صناعة المستقبل".

وأضافت السويدي “ نسعى من خلال الدليل الجديد إلى إبراز مجموعة من أهم المشاريع الخاصة وريادة الأعمال التي تقدم خدمات مستدامة في دبي، والتي تتكامل فيما بينها لتؤكد المقومات الرائدة التي تمتلكها الإمارة فيما يتعلق بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ”رعاه الله"، بأن تكون دبي المدينة النموذجية الصديقة للإنسان والبيئة، ونموذجاً مُلهماً في الالتزام بدورها العالمي لاستدامة الكوكب للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وجهود الاستدامة".

وأوضحت السويدي أن الدليل يضم مجموعة من المشاريع الأعضاء في مبادرة "بكل فخر من دبي" والتي أظهرت وعياً كبيراً بأهمية مفهوم الاستدامة وبادرت لترجمة هذا الوعي بتقديم خدمات ومنتجات تراعي فيها ترشيد استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة والتحفيز على تبني الممارسات التي من شأنها تأكيد ريادة دبي ودولة الإمارات في هذا المجال. وتضم مبادرة بكل فخر من دبي مجموعة من المشاريع الصغيرة والناشئة لرواد أعمال، تسعى المبادرة إلى تشجيع نجاحهم عبر التعريف بمشاريعهم ودعم فرص نموها وازدهارها.

ويرصد الدليل، الذي يأتي في إطار سلسلة الأدلة التفاعلية التي يصدرها براند دبي بشكل مستمر لإلقاء الضوء على فعاليات ومناسبات نوعية في الإمارة، مجموعة كبيرة المشاريع التي تقدم خدمات أو أنشطة تدعم الاستدامة في دبي، سواء كانت مطاعم أو أزياء أو منتجات أو مزارع أو مشاريع مستدامة أخرى.

ويأتي الدليل في إطار سلسلة الأدلة الإرشادية التي يسعى من خلالها براند دبي لإبراز على أهم الفعاليات التي تشهدها دبي على مدار العام، في مواكبةٍ النشاط الكبير الذي تشهده الإمارة كمركز رائد لصناعة المؤتمرات والمعارض والفعاليات العالمية الكبرى، ووجهة رئيسية لرواد الأعمال والشركات والمشاريع الناشئة. ويمكن الحصول على الدليل من خلال الرابط: https://branddubai.ae/Sustainable-Businesses-In-Dubai.pdf

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