محمد بن راشد: رسالتنا واضحة خلال COP28.. نؤمن بالتعاون الدولي في مواجهة تحدي التغير المناخي

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن رسالة الإمارات واضحة خلال COP28.. وأن لديها جدية كاملة لتكون شريكاً عالمياً فاعلاً في مواجهة أهم تحد يواجه كوكب الأرض .. تحدي التغير المناخي.

جاء ذلك ضمن لقاء سموه ضمن فعاليات COP28، اليوم، رؤساء ومسؤولي 20 وكالة فضاء عالمية يشاركون في "قمة قادة الفضاء من أجل المناخ" التي تنظمها وكالة الإمارات للفضاء بهدف مناقشة دور قطاع الفضاء العالمي في مواجهة التحديات البيئية التي يتعرض لها كوكبنا ومراقبة تطورات التغير المناخي.

وقال سموه في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X": "ضمن فعاليات COP28 في دبي التقيت اليوم رؤساء ومسؤولي 20 وكالة فضاء عالمية يشاركون في "قمة قادة الفضاء من أجل المناخ" التي تنظمها وكالة الإمارات للفضاء بهدف مناقشة دور قطاع الفضاء العالمي في مواجهة التحديات البيئية التي يتعرض لها كوكبنا ومراقبة تطورات التغير المناخي.. رسالتنا واضحة خلال COP28.. نؤمن بالتعاون الدولي.. ولدينا جدية كاملة لنكون شريكاً عالمياً فاعلاً في مواجهة أهم تحد يواجه كوكب الأرض.. تحدي التغير المناخي".

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