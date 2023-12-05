شرطة دبي تشارك بـ 12 مشروعاً بيئياً في COP28

المصدر: البيان

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استعرضت منصة شرطة دبي في مؤتمر الأطراف COP28 بالمنطقة الخضراء، 12 مشروعاً بيئياً، تمثلت في شرطة بلا كربون، مشروع دبي المرنة، المركبات الكهربائية المشتركة (I-serve)، رصد الأوبئة عن طريق مياه الصرف الصحي، تطهير البيئة من المتفجرات بالنباتات، الطلقات النارية الصديقة للبيئة، بصمة الكربون لمكافحة الجريمة، اتلاف المتفجرات والذخائر بنهج مستدام، مشروع الاصطبلات الذكية، طراد شرطة دبي الذكي (هداد)، دبلوم المتفجرات، إضافة إلى دبلوم المرونة.

ونوه اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، نائب رئيس لجنة الأمن والعمليات لمؤتمر الأطراف COP28 خلال زيارته للمنصة بالجهود المبذولة والخدمات والمشاريع المعروضة لزوار المؤتمر، والتي تعزز وعيهم بكل ما يختص بالخدمات الأمنية والشرطية، مؤكداً أن شرطة دبي ملتزمة بتحقيق الأمن البيئي من أجل تنمية مستدامة وبيئة صحية تواكب التقدم والازدهار الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، إيماناً منها بأهمية دور المؤسسات الأمنية في رعاية البيئة ولما للأمن البيئي من أهمية في الحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي، وتعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية لإمارة دبي.

واطلع الغيثي خلال جولته في المنصة بحضور سعادة اللواء سيف مهير المزروعي رئيس اللجنة الأمنية، وعدد من الضباط والأفراد على المشاريع والمبادرات المرتبطة بالبيئة، واستمع إلى شرح حول كل مشروع وأثره على البيئة.

مبادرة شرطة بلا كربون 2030

وأطلقت شرطة دبي خلال منصتها مشروع "شرطة بلا كربون" الأول من نوعه في العالم لتحقيق رؤية دبي الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم التنمية المستدامة، وذلك تماشياً مع عدة استراتيجيات وتوجهات محلية وعالمية منها اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وخطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050، ومئوية الامارات 2071.

ويأتي المشروع لتحقيق الممارسات المستدامة وخلق مبادرات فريدة في القطاع الشرطي والأمني لترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وصولاً لصفر انبعاثات بحلول 2030 مع ضمان استمرارية أعمال حفظ الأمن والأمان.

برنامج دبي المرنة

كما عرضت المنصة برنامج دبي المرنة والتي تهدف إلى تعزيز قدرة مدينة دبي على توقع المخاطر وخاصة تلك المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، والمخاطر المستقبلية، والتهديدات، والاستجابة للأحداث والطوارئ والأزمات، والعودة للوضع الطبيعي بشكل أفضل من السابق، وتعزيز رفاهية المدينة وازدهارها من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والاستدامة والسياحة والاقتصاد والأمن وجودة الحياة والمحافظة على البيئة وحمايتها، ويعتمد البرنامج على معايير المرونة العشرة لمنظمة الأمم المتحدة.

المركبات الكهربائية المشتركة (I-serve)

كما استعرضت المنصة معلومات حول مشروع المركبات الكهربائية المشتركة والتي تركز على تحويل مركبات شرطة دبي الخدمية إلى نموذج التشارك المؤسسي باستخدام مركبات صديقة للبيئة وتقليص عدد المركبات الخدمية البترولية بنسبة 100% وذلك مساهمةً لتحقيق مبادرة إمارة دبي للتنقل الأخضر.

رصد الأوبئة

وعرضت المنصة ايضاً مبادرة رصد الأوبئة والتي تهدف إلى استخدام نظام مياه الصرف الصحي لجمع معلومات وبيانات حول الأوبئة والفيروسات والجراثيم التي يمكن أن تنتقل عبر الأفراد المصابين بتلك الأمراض عن طريق الافرازات البشرية.

وتشمل هذه المبادرة مكوناً مهماً هو التنبؤ بالأمراض قبل انتشارها، حيث يعتمد هذا المكون على تحليل البيانات والمعلومات المستمدة من نظام مياه الصرف الصحي لاكتشاف مؤشرات مبكرة على وجود أمراض معدية قبل أن تظهر حالات مرضية بشكل واضح بين السكان.

تطهير البيئة من المتفجرات بالنباتات

كما عرضت المنصة مشروع تطهير البيئة من المتفجرات بالنباتات والذي يختص على دعم الجهود العالمية للحد من التلوث البيئي الناتج عن المتفجرات والنفايات الخطرة، مثل الصناعات العسكرية للأسلحة والذخائر والأنشطة العسكرية الميدانية، حيث انها تتركز على طريقة علمية لتنظيف وتطهير المناطق الملوثة بالمتفجرات باستخدام معالجة بيولوجية «نباتية» بواسطة عشب «نجيل الهند»، وهي طريقة بيئية فعالة قليلة التكلفة ومستدامة.

والجدير بالذكر أن عشب "نجيل الهند" قادرة على النمو في ظل ظروف متعددة، مثل الماء أو التربة، وفي درجات حرارة منخفضة أو عالية، وفي ضوء النهار أو الليل الاصطناعي أو الطبيعي، وتتمتع بأن لديها القدرة العالية في مقاومة سمية المتفجرات وامتصاص المتفجرات الثانوية، ويمكن للعشب أيضاً إزالة المواد شديدة الانفجار غير الحساسة.

الطلقات النارية الصديقة للبيئة

كما استعرضت منصة شرطة دبي استحدثت دراسة حديثة لتطبيق التحول والاستخدام الأمثل للذخيرة الصديقة للبيئة في أعمال الرماية دمجاً للحلول البيئية في الأعمال الشرطية سعياً لتحقيق الاستدامة في القطاع الشرطي ومساهمةً في تحقيق رؤية شرطة دبي "أول جهاز شرطي مستدام في العالم 2030".

وتهدف المبادرة إلى تعزيز جودة حياة المتدربين حاضراً ومستقبلاً بأعلى المعايير والمواصفات العالمية، وخلق فرص لتحقيق كفاءة الموارد الاقتصادية، إضافة إلى الريادة في دمج الاستدامة البيئية في العمليات والخدمات الشرطية.

بصمة الكربون لمكافحة الجريمة

وعرضت شرطة دبي في منصتها مشروع بصمة الكربون لمكافحة الجريمة في إعداد الدراسات لاستحداث نظام احتساب وقياس ورصد انبعاثات الكربون لعمليات الحد من الجريمة (الأول من نوعه في العالم) وقياس كمية الانبعاثات بشكل سنوي تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي للحد من انبعاثات الكربون 2050.

ورصدت المبادرة لدى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي واستحداث نظام احتساب الكربون للعمليات والخدمات الرقمية الشرطية (الأول من نوعه عالمياً) وقياس أثر التحول الرقمي في الحد من انبعاثات الكربون والتحقق والابلاغ عن نتائج خفض الانبعاثات في التقارير العالمية تبعاً للمعايير العالمية، ورصد مساهمة التحول الرقمي للعمليات والخدمات التالية في تحقيق استراتيجية إمارة دبي للحد من انبعاثات الكربون.

اتلاف المتفجرات والذخائر بنهج مستدام

كما عرضت المنصة مساهمة لإدارة أمن المتفجرات في تنفيذ مبادرة نوعية بعنوان "اتلاف المتفجرات والذخائر" ضمن الخدمات المجتمعية لشرطة دبي حيث تتيح هذه الخدمة لشركات المتفجرات والألعاب النارية العاملة في الدولة، إتلاف المتفجرات والذخائر والألعاب النارية المنتهية الصلاحية، وتشمل الخدمة الاستلام ونقل المواد المراد إتلافها.

وتتميز المبادرة اتلاف المتفجرات والألعاب النارية والذخائر بطريقة آمنة وصديقة للبيئة خالية من أي تلوث بيئي، كما يحتوي الجهاز على فلتر خاص لامتصاص الأدخنة المتولدة عن عملية الاحتراق ومعالجتها بطريقة صديقة للبيئة وتلبى أعلى المعايير والمواصفات العالمية والسلاماتية.

زورق شرطة دبي الذكي (هداد)

واستعرضت المنصة زورق شرطة دبي الذكي (هداد) والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة والأول في العالم في بعض خصائصه، حيث يتمثل المشروع في صناعة زورق أمني ذكي بكوادر شابة إماراتية، يعمل بالطاقة النظيفة.

ويتميز الزورق بعدد من المزايا أبرزها خاصية التحكم الذاتي، والرقابة الذاتية، والتحكم عن بعد، إضافة إلى الدور البيئي على ان يتم استبدال جميع الزوارق الأمنية المعتمدة على الوقود بهدف خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بقدر ٥١٧٠ طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

الاسطبلات الذكية

وعرضت المنصة نبذه عن مشروع الاسطبلات الذكية حيث يعتبر الاسطبل الذكي الأول من نوعه على مستوى العالم يعمل كليا بالطاقة الشمسية لتشغيل المرافق من أجهزة التبريد والإضاءة ويتم التحكم بذلك عن طريق الاجهزة اللوحية والهواتف المتحركة بأنظمة ذكية لمتابعة جاهزية الخيول، يدعم المشروع وبشكل مباشر الرؤية المستقبلية للاستدامة البيئية.

دبلوم المرونة

وقدمت شرطة دبي شرحاً حول دبلوم المرونة لدعم جهود الإمارة على المستوى العالمي في كافة المجالات، خاصة بما يتعلق بالتغيير المناخي والبيئة والمرونة المؤسسية، وحماية الإنسان والممتلكات وأنظمة الحياة المختلفة.

وبهدف الدبلوم إلى رفع القدرات المعرفية للمشاركين في مجالات المرونة المختلفة، وتزويدهم بمهارات التخطيط الاستراتيجي، وتحليل المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال لتعزيز مرونة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.



دبلوم المتفجرات

وعرضت شرطة دبي مشروع تأهيل ضباط من خلال استحداث دبلوم في مجال علوم المتفجرات «علوم المتفجرات التطبيقية وتكنولوجيا الذخائر»، أول دبلوم أكاديمي أمني معتمد من المركز الوطني للمؤهلات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة.

ويهدف الدبلوم الأكاديمي - الذي يستمر لعامين - إلى الإسهام في رفع كفاءة وجاهزية الفرق التخصصية في مجال إبطال القنابل والتعامل مع المتفجرات والكشف عنها، لتحقيق مؤشر نجاح خطط التعامل مع المتفجرات، إضافة إلى مساق اتلاف الذخائر والقنابل بصورة آمنة، يتم تعليم الطلاب كيفية التخلص الآمن من الذخائر والمتفجرات بأساليب تمنع التلوث البيئي وتحد من انبعاث الغازات الملوثة للبيئة.

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