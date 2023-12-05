«صحة دبي» تنتهي من المرحلة الأولى من المسح الصحي الميداني للأسر

المصدر: وام

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انتهت هيئة الصحة بدبي من المرحلة الأولى للمسح الصحي للأسر في دبي 2023 والتي شملت عمليات ميدانية واسعة تم خلالها رصد وتجميع البيانات والمعلومات الصحية من الفئات المستهدفة .

وأعلنت الهيئة عن بدء المرحلة الثانية والأخيرة للمسح الصحي والتي ستشهد تحليل البيانات واستخراج النتائج وتحديد التوقعات المستقبلية ومسارات العمل لما يجب أن يكون عليه القطاع الصحي في دبي من تقدم وتطور واستدامة.

وقد بدأت هيئة الصحة بدبي في العاشر من سبتمبر الماضي عمليات المسح الصحي الميداني وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء مستهدفة مجموعة مختارة ومتنوعة تمثل كل شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين من أطفال ويافعين ونساء ورجال وكبار السن إلى جانب التجمعات السكانية والعمالية.

وقال خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة إن المرحلة الأولى من المسح انتهت في موعدها المحدد ووفق البرمجة الزمنية المعتمدة لها مؤكداً أن ذلك يعود إلى التفاعل الإيجابي لجمهور المستهدفين وتعاونهم المثمر إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل الميداني التي انتشرت في ربوع دبي وتفانت في أداء عملها.

وأضاف خلال الحفل الذي نظمته الهيئة لتكريم فرق العمل الميداني من الكوادر الطبية: "لقد كان الجميع على قدر المسؤولية وعلى إدراك تام بأهمية وقيمة العمل الذي يقومون به معرباً في الوقت نفسه عن تقدير الهيئة البالغ لجهودهم".

وذكر أن المرحلة الأولى للمسح التي تضمنت تجميع البيانات والمعلومات ارتكزت على أربعة محاور رئيسية وهي الأمراض والمشكلات الصحية المزمنة وأنماط الحياة الصحية والإنفاق على الصحة وجودة الخدمات الصحية .

وعن أهداف المسح الصحي أوضح الجلاف أن هيئة الصحة تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة وهي تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة لسكان دبي ورفع مستوى خدمات الرعاية الصحية والوصول إلى نموذج صحي عالمي يحتذى به من خلال التعرف على احتياجات الأسر والأفراد المستهدفين من المسح الصحي والتي من شأنها المساهمة في رسم الخطط المستقبلية للقطاع الصحي في دبي.

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