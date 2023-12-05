«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تعلن فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج 2024

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج للموسم 1445هـ / 2024م.

وأشارت الهيئة اليوم الثلاثاء، إلى إنه سيتم استقبال طلبات التسجيل عبر التطبيق الذكي للهيئة: AWQAFUAE أو الموقع الرسمي للهيئة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم استقبال طلبات التسجيل من 5 ديسمبر 2023 ولغاية 21 ديسمبر 2023.

وقالت الهيئة عبر منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: «تعلن الهيئة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج للموسم 1445هـ / 2024م، وتماشيًا مع رؤية قيادتنا الرشيدة بتوفير خدمات ذكية لإسعاد المتعاملين يتم استقبال طلبات التسجيل عبر التطبيق الذكي للهيئة: AWQAFUAE أو الموقع الرسمي للهيئة: http://awqaf.gov.ae»

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