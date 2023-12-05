محمد بن زايد: أواصر أخوية راسخة تجمع الإمارات والمغرب

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، العلاقات الأخوية التاريخية، التي تجمع دولة الإمارات والمغرب، وسبل تعزيزها، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه خلال جلسة المباحثات التي جرت أمس في قصر الوطن في أبوظبي، بزيارة أخيه الملك محمد السادس في بلده وبين أهله، مؤكداً سموه متانة الأواصر الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، والتي تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون، والتي وضع أسسها القوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسن الثاني، رحمهما الله. وقال سموه: «نحن نحرص على مواصلة نهجهما وإرثهما في تعزيز هذه العلاقات والبناء عليها».

تهنئة

من جانبه، هنأ الملك محمد السادس، صاحب السمو رئيس الدولة، بمناسبة عيد الاتحاد الــ 52 لدولة الإمارات، متمنياً للدولة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، كما أعرب عن تمنياته بنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه الدولة، في الخروج بنتائج تعزز مسار العمل المناخي الدولي لمصلحة شعوب العالم كافة.

واستعرض الجانبان، سبل تطوير علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية والفرص الطموحة المتوفرة، لتنويعها وتوسيعها إلى آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار.

كما تطرق سموه وملك المغرب، إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ومستجدات الأحداث، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية، مؤكدين ضرورة التحرك الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم، ضمن آليات آمنة ودائمة. وشدد الجانبان في هذا السياق، على أهمية إيجاد أفق واضح للسلام الدائم والشامل، الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» كونه السبيل لتحقيق الاستقرار وخلق بيئة مناسبة لتعزيز التعاون لمصلحة تنمية جميع شعوب المنطقة وازدهارها.

قاعدة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن هناك قاعدة مهمة من المصالح المشتركة بين دولة الإمارات والمغرب نحرص على توسيعها في جميع المجالات، مشيراً سموه إلى أن الاتفاقيات التي يوقعها البلدان خلال الزيارة ستكون منطلقاً لتطور كبير ونوعي في التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما خلال الفترة المقبلة، بما يصب في الهدف المشترك، وهو تحقيق التنمية للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما أكد سموه أن دولة الإمارات والمغرب يمثلان عنصر استقرار وتنمية في المنطقة، ويعملان على تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية إلى التنمية والازدهار، معرباً سموه عن ثقته بأن زيارة جلالة الملك ستسهم في مزيد من الدفع للعلاقات الثنائية على جميع المستويات والمسارات.

وأكد الجانبان في ختام جلسة المباحثات، حرصهما على استمرار تنمية العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنسيق المشترك، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

شراكة

ووقع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أمس، «إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة»، بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب، تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات.

كما تبادل الجانبان، خلال مراسم جرت في قصر الوطن في أبوظبي، عدداً من مذكرات التفاهم شملت التالي:

مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة في المملكة المغربية، تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن جانب المغرب محمد ربيع لخليع، رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية.

استثمار

مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاع الماء، تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومن الجانب المغربي نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومذكرة حول شراكة إنمائية تبادلها معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومن جانب المغرب فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومذكرة تفاهم بين أدنوك والمكتب الشريف للفوسفات (OCP)، تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومن الجانب المغربي مصطفى التراب، المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات.

الطاقة

وشملت مذكرات التفاهم مذكرة بشأن شراكة استثمارية في مشاريع قطاع الطاقة، تبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ومذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، تبادلها معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومن جانب المغرب محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومذكرة بشأن تعاون استثماري في قطاع المطارات، تبادلها معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك المغربي، ومذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ، تبادلها معالي محمد حسن السويدي، ومن الجانب المغربي، نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

وتضمنت مذكرات التفاهم مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع «أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا»، تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وأمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب، ومذكرة للتعاون المشترك في قطاع «الأسواق المالية وسوق الرساميل»، تبادلها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، ومذكرة تفاهم بشأن شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار، تبادلها معالي محمد حسن السويدي، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار في المغرب، ومذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تخزين المعلومات، تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي محمد حسن السويدي، ومن الجانب المغربي محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار.

حضور

حضر اللقاء والتوقيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والعصري الظاهري سفير الدولة لدى المغرب، وعدد من المسؤولين، كما حضرها الوفد المرافق للملك محمد السادس، الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في المغرب.

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