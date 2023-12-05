مؤتمر دولي برأس الخيمة حول الاحتباس الحراري

المصدر: رأس الخيمة - وام

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برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، افتتحت هيئة حماية البيئة والتنمية في الإمارة المؤتمر الدولي السادس حول «الاحتباس الحراري.. أهمية المحيطات» بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو».

حضر افتتاح المؤتمر الذي يتزامن مع «cop28» - الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ومسؤولون محليون ودوليون.

وقال الدكتور سيف محمد الغيص المدير العام للهيئة إن تنظيم هذا المؤتمر «يأتي سعياً منا لوضع حلول ناجحة تدعم الاستدامة، تماشياً مع جهود الدولة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، حيث من خلال هذا المؤتمر نحن نشجع على المشاركة وتبادل المعرفة والتواصل والتعاون لتحديد الاحتياجات ووضع خطط ومقترحات لتعزيز فهم المحيطات ودورها في تغير المناخ».

ويبحث المؤتمر في دور المحيطات على كوكب الأرض، والجزر والمحيطات الصحية: «المفتاح للقدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، والنقل المستدام عبر المحيطات والتنمية الساحلية، وإنتاجية المحيطات والأمن الغذائي، والاقتصاد الأزرق».

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