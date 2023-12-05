«التغير المناخي» وخزانة البنك الدولي تتعاونان في إطلاق مبادرة «تمويل مستقبل الغذاء»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن مبادرة تمويل مستقبل الغذاء «F3» لاستكشاف هيكليات سندات مبتكرة - بدعم من خزانة البنك الدولي خلال مؤتمر الأطراف COP28، والتي من شأنها المساعدة على تفادي مخاطر استثمار رأس المال الخاص وتحويل النظم الغذائية والزراعية في الجنوب العالمي.

وأعلنت الوزارة عن برنامج سندات جديد طورته بدعم من البنك الدولي وستقوم باختباره شركة بيجاسوس كابيتال، ويخضع حالياً لمرحلة العناية الواجبة. ومن المتوقع الإعلان رسمياً عن هذه السندات خلال النصف الأول من عام 2024.

وتدعم الوزارة مبادرة تمويل مستقبل الغذاء «F3» منذ مؤتمر الأطراف COP27، وتتعاون الآن مع خزانة البنك الدولي لتطوير مجموعة من السندات المبتكرة بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لدعم المشاريع التحولية في البلدان النامية.

ولتطوير إطار العمل، تعاونت الوزارة وخزانة البنك الدولي مع سيتي بنك، وتشانيا إمباكت، وصندوق أبوظبي للتنمية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث من المقرر إدراج السندات بشكل مزدوج في سوقين ماليين.

وفي إعلانها عن تفاصيل هذه المبادرة خلال «منتدى حفز التمويل المستدام وأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن «مبادرة تمويل مستقبل الغذاء (F3) ستثبت إمكانية توفير سبل بديلة لتسريع التمويل المناخي دون فرض أعباء إضافية على التمويل الحكومي».

وأضافت معاليها: «من أبرز الأولويات التي تسعى رئاسة COP28 إلى تحقيقها وضع إطار لتمويل اقتصاد مناخي جديد يتيح الحصول على التمويل بتكلفة معقولة، وتواصل دولة الإمارات وشركاؤها الوفاء بوعودهم وتعهداتهم لتصبح اليوم التزامات فعلية في COP28».

وأكدت معالي المهيري ضرورة مشاركة جميع الشركاء بما فيهم الحكومات، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات متعددة الأطراف، والشخصيات الخيرية بالمعارف والموارد والإمكانات اللازمة للاستفادة من هذا الزخم في تأمين الـ 4 تريليونات دولار أمريكي المطلوبة سنوياً لتحقيق أهداف الحياد المناخي على مستوى العالم.

وقالت معاليها بهذا الخصوص: «بالاستفادة من هيكلية مبادرة تمويل مستقبل الغذاء (F3)، سيكون المستثمرون ومطورو المشاريع قادرين على توسيع وتحقيق النجاح من استثماراتهم لمعرفتهم أن رؤوس أموالهم ستكون مدعومة بدرجة عالية من الحماية». تتيح هذه السندات للمستثمرين إمكانية توجيه استثماراتهم نحو مشاريع محددة، وسيكون جزء من عائدات السندات مشروطاً بنجاح تلك المشاريع.

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