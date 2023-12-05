المصرف المركزي يعلن نتائج مسابقة «COP28 الإمارات للتسارع التقني»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، نتائج مسابقة «كوب 28 الإمارات للتسارع التقني» بالتزامن مع يوم التمويل في مؤتمر الأطراف (كوب 28).

وتهدف المبادرة العالمية التي سبق أن أطلقها المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي وبنك التسويات الدولية ورئاسة (كوب 28)، إلى تحفيز الابتكار لتوسيع نطاق التمويل المستدام، بما يتماشى مع أهداف المصرف المركزي في تعزيز الاستدامة وترسيخ التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا الرقمية في القطاع المالي.

وشهدت المبادرة استقطاب (126) مقترحاً من (31) دولة، مما يعدّ دليلاً بارزاً على نجاحها في تشجيع المشاركين من المبتكرين الماليين والمطورين من مؤسسات القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم، حيث وفرت هذه المبادرة منصة للحلول التقنية المبتكرة سريعة التتبع لمواجهة التحديات في مجال التمويل الأخضر والمستدام، لاسيما وأن 82 % من المقترحات المقدّمة كانت جاهزة للتنفيذ.

وقد تمكّن (15) فريقاً من التأهل وتقديم نماذجهم الأولية إلى لجنة التحكيم المستقلة التي تولّت بعد ذلك اختيار المقترحات المناسبة التي تشكل الحل الأكثر ابتكاراً واستدامة في المجالات الثلاثة للمسابقة المعلن عنها.

وتم تكريم أفضل الحلول المبتكرة لكل فئة خلال الفعالية التي أقامها المصرف المركزي على هامش مؤتمر الأطراف (كوب 28)، تقديراً لأهميتها في دعم وتطوير حلول التمويل المستدام وتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.

وتأهل كل فريق من الفرق المطورة لهذه الحلول للحصول على جائزة نقدية بقيمة 220,000 درهم (حوالي 60,000 دولار) لتمويل مواصلة تطوير الحلول التي حظيت بالتقدير. في حين يطلب من المشاركين الآخرين الفائزين في المرحلة الاستمرار في تطوير الحلول المقدمة، وسيكونون مؤهلين للحصول على مكافأة قدرها 45,000 درهم (حوالي 12,000 دولار).

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «إن إدارة التغير المناخي على نحو فعّال تتطلب تمويلاً يكون من الممكن نيله، وسهل الوصول إليه، ومجدٍ اقتصادياً.

أهنئ الفرق التي تقف وراء هذه الحلول التكنولوجية التي تهدف إلى تعزيز معايير وأدوات التمويل المستدام. إذ تتمتع هذه الابتكارات بالقدرة على تعزيز الثقة لدى المستثمرين، وتوجيه رؤوس الأموال بشكل أكثر فاعلية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. ويظل اجتماع (كوب 28) مستمراً في التعاون مع شركائه لتطبيق حلول ملموسة، وتسريع عملية توسيع العمل المناخي، وتحفيز المبادرات العالمية للتمويل المستدام».

من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس معهد الإمارات المالي: «تجسد المشاركة الكبيرة في مبادرة (كوب 28 الإمارات للتسارع التقني) تقدير العالم لدور دولة الإمارات ومساهمتها في قيادة الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ والحد من تأثيراته وتداعياته، من خلال المبادرات الفاعلة والهادفة لإيجاد حلول مبتكرة وتكنولوجية تدعم التقدم الملموس في العمل المناخي وبناء مستقبل مستدام».

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