سلطان بن أحمد يزور مدينة الإعلام الرقمي الكورية ولجنة أفلام سيؤول

المصدر: سيؤول - البيان

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زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في سيؤول عاصمة جمهورية كوريا الجنوبية، كلاً من مدينة الإعلام الرقمي، ولجنة أفلام سيؤول. وتعرف سموه في زيارته، إلى رؤية مدينة الإعلام الرقمي ودورها في المجالات الإعلامية الجديدة.

واطلع سموه، على أبرز إنجازات اللجنة في قطاع السينما والدراما، ودورها في تقديم الدعم لصناع الأفلام، إذ أسهمت في تقديم الدعم لأكثر من 2000 تجربة إنتاج محلية وعالمية تتضمن الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والإعلانات والدراما التلفزيونية وغيرها.

كما التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، كيم إيو سيونج نائب عمدة حكومة مدينة سيؤول للشؤون الإدارية، وتناول اللقاء الحديث عن العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، في العديد من المجالات الثقافية والاقتصادية والتكنولوجية وغيرها. وبحث سموه والوفد المرافق له مع الجانب الكوري، تعزيز فرص التعاون بين الطرفين في المجالات الإعلامية والثقافية والسياحية، بما ينسحب إيجاباً على مستوى المؤسسات والمشروعات عبر الاستفادة من الممارسات الرائدة .

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