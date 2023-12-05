اليوم بدء التصويت في انتخابات «استشاري الشارقة» لـ 3 أيام

المصدر: الشارقة - البيان

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أغلقت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2023، صناديق الاقتراع الإلكترونية، خلال وجودها في مقر المجلس، تمهيداً لبدء التصويت اعتباراً من اليوم.

حضر إغلاق الصناديق كل من المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأعضاء اللجنة.

جاء ذلك في أعقاب التحضيرات المكثفة والمتواصلة من قبل اللجنة العليا، واللجان المنبثقة عنها لبدء مرحلة التصويت، التي تبدأ اليوم على مدى 3 أيام للمسجلين بالهيئات الانتخابية، اعتباراً من تاريخ 5 إلى 7 ديسمبر الجاري، من خلال التصويت الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات WWW.ECCS.SHJ.AE أو الحضوري في تسعة مراكز انتخابية معتمدة بالإمارة.

ويتيح نظام التصويت الإلكتروني، عملية الانتخاب بكل سهولة، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتخابات على مدار 24 ساعة، منذ بدء الفترة المحددة حتى الساعة الثامنة من مساء الخميس.

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