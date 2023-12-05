المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يباشر استقبال المصابين

المصدر: غزة ـ وام

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باشر المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، والذي دشن خدماته العلاجية، استقبال المصابين حيث وصلت أول حالتين لمصابين فلسطينيين يعانيان كسوراً بليغة، والحالة الأولى التي استقبلها المستشفى لشاب يبلغ من العمر 17 عاماً، ويعاني كسراً في الكاحل الأيمن وجرحاً مفتوحاً في الركبة اليمنى، ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لتثبيت الكسر. والحالة الثانية التي استقبلها المستشفى، لمراهق يبلغ من العمر 13 عاماً، ويعاني كسراً مفتوحاً في عظمة الفخذ الأيمن ويحتاج إلى تدخل جراحي لتثبيت الكسر.

وباشر الفريق الطبي الإماراتي المختص في المستشفى الميداني في قطاع غزة، والذي يضم كوادر متخصصة ومؤهلة في المجالات والفروع الطبية المختلفة، التعامل فوراً مع الحالتين.

وقد دشن المستشفى الميداني الإماراتي المتكامل في غزة أمس الأول، تقديم خدماته العلاجية لأبناء القطاع، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في القطاع، والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

ويتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الذي تبلغ سعته أكثر من 150 سريراً، وذلك في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لتقديم العون والمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

عمليات جراحية

ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة ومن ذلك الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرفاً للعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وقسماً للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلاً عن الخدمات الطبية المساندة. ويقدّم المستشفى إضافة إلى ذلك، خدمات الأشعة المقطعية، والسينية، والصيدلة، ومزوّد مختبراً يضم أحدث الأجهزة اللازمة لإجراء أنواع التحاليل والفحوص على تنوعها، وبما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.

جسر جوي

و تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، إذ تم تسيير جسر جوي بلغ 96 طائرة لليوم الـ29، إضافة إلى سفينة شحن، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال، حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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