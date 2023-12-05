أحمد الفلاسي: «توجهات الاتحاد 2024» تعزز تنافسية الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التوجهات العامة للاتحاد لعام 2024 جاء ليؤكد من جديد الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة وحرصها على تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة تسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسخ نموذجها العالمي الرائد القائم على الاستثمار في الإنسان باعتباره الأساس لكل نجاح وتقدم، وعلى تطوير التعليم باعتباره الأساس لمواصلة مسيرة النجاح والإنجاز التي يرعاها سموه في كل المجالات.

وأضاف معالي وزير التربية والتعليم: «نحن بدورنا في وزارة التربية والتعليم نعاهد سموه على المضي قدماً في جهودنا لتطوير نظام التعليم وفق استراتيجية متعددة المحاور نركز من خلالها على تنمية شعور الفخر والانتماء بالشخصية الإماراتية باعتبارها الأساس في رسالة الإمارات الحضارية إلى العالم، مع الحرص على مواصلة العمل على تضمين الاستدامة ضمن النظم التعليمية للمساهمة في أن تكون الاستدامة أسلوباً للحياة في كل مفاصل المجتمع الإماراتي».

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