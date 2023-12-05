جناح الإمارات في «إكسبو 2023 الدوحة» يحتفي بعيد الاتحاد

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضافت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وفوداً خلال الاستقبال الرسمي الذي نظمه جناح الإمارات في إكسبو 2023 الدوحة يوم الثاني من ديسمبر احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 52.

وحضر كل من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب والشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الثقافة في قطر، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر، بالإضافة إلى وفود من إكسبو 2023 الدوحة، ومنظمين ومسؤولين حكوميين من دولة قطر، ودبلوماسيين.

وقالت معالي نورة الكعبي في كلمة ألقتها خلال الحفل: يشرفنا أن نحتفي بهذه المناسبة في معرض إكسبو 2023 في الدوحة، وننتهز هذه الفرصة لنبارك من جديد للأخوة في قطر إقامة هذا التجمع العالمي، ونشكرهم على استضافتنا اليوم. كما أود أن أعرب عن امتناننا للمنظمين، من المكتب الدولي للمعارض والرابطة الدولية لمنتجي البستنة ومنظمة المكتب الدولي للمعارض الحكومية الدولية، لتنظيم معرض بستنة ناجح آخر يجمع العقول والأفكار العظيمة، بينما نجتمع معاً لتأمين مستقبل أكثر استدامة للجميع.

لحظات

وأضافت: وفي هذه اللحظة، تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث يجتمع رؤساء دول وداعمو العمل المناخي من جميع أنحاء العالم والجمهور في دبي حول هدف مشترك، وهو التصدي لتحديات المناخ. وبينما نحتفي بعيد اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الـ 52، دعونا نتذكر أهمية الوحدة والابتكار والتعاون العالمي في رعاية الأرض التي ترعانا.

وتضمن برنامج الحفل جولة إرشادية خاصة لضيوف جناح دولة الإمارات، والتي قدمت رحلة متعددة الحواس وغنية بالمعلومات تحت شعار «إرث وأثر»، حيث صورت رحلة الجناح العلاقة الدائمة بين شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والبيئة الطبيعية في الدولة، وتسليط الضوء على دور شعب دولة الإمارات كأمناء على الأرض لحماية كنوزها الطبيعية، والزراعة الغذائية والمرونة، لصياغة إرث زراعي مزدهر ومتجذر في حكمة رواد الدولة الأوائل وقيمهم. كما تضمن البرنامج مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، رافقها عرض تقليدي لأداء الحربية، بحضور مسؤولين حكوميين من قطر ودبلوماسيين ومفوضين عامين من أجنحة إكسبو 2023 الدوحة ومنظميه.

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