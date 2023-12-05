إنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة أم القيوين ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن إنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة أم القيوين، بحلول شهر ديسمبر من عام 2024، موضحة أن عمليات الإنشاءات تنفذ حالياً. وأكدت المهندسة منيرة عبد الكريم مدير إدارة المشاريع في المنطقة الغربية لـ «البيان»، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تُنفذ حالياً إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة أم القيوين، لافتة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إنجاز المبنى بحلول ديسمبر 2024.

وأفادت بأن المشروع يتكون من 6 مبانٍ رئيسة، تتضمن مبنى القائد العام، ومبنى الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، إضافة إلى مباني العمليات والخدمات الأخرى، مؤكدة أنه جارٍ تطبيق «دليل الاستدامة» في المشروع، والذي يعزز دور دولة الإمارات وريادتها، في مجال الاستدامة وحماية البيئة والمصادر الطبيعية.

ولفتت مدير إدارة المشاريع في المنطقة الغربية، إلى أن عمليات تطبيق دليل الاستدامة يتم عن طريق استخدام مواد عالية الجودة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإدارة نفايات البناء، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

وأوضحت أنه سيتم تقليل استهلاك الطاقة، من خلال استخدام نظام الألواح الشمسية، لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة، واستخدام أنظمة للتحكم في الإضاءة، كما تم توصيف جميع وحدات الإنارة الداخلية والخارجية، لتكون بأنواع الــ LED الموفرة للطاقة.

كما سيتم تقليل استهلاك الكهرباء، وتطوير القدرات الخاصة بمحطة تحلية مياه الصرف الصحي في المشروع، إضافة إلى ذلك، سيتم توفير نقاط لشحن السيارات الكهربائية، وتوفير البنية التحتية لاستخدام المركبات الكهربائية.

وتابعت: بخصوص ترشيد استهلاك المياه، فسيتم ذلك من خلال استخدام تركيبات موفرة للمياه، وإعادة استخدام مياه المبنى لاستخدامات الري، بينما يتم أيضاً التركيز على جودة الهواء الداخلية، عن طريق استخدام العزل الحراري المناسب، واستخدام مواد منخفضة الانبعاثات، والخالية من أي مركبات تؤثر في صحة الإنسان.

استدامة الطاقة

وتعمل الوزارة بالتعاون مع الهيئات الاتحادية والمحلية المختصة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان استدامة الطاقة والبنية التحتية، عبر رفع كفاءة الأصول، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، والوصول لكفاءة طاقة عالية وكفاءة استهلاك مياه عالية، إلى جانب استخدام مواد بناء مستدامة، والتحول إلى الأبنية الذكية من خلال إدخال البرامج والوسائل الحديثة والابتكارية على أصول المباني الاتحادية.

وتعزيزاً لهذا النهج، أطلقت الوزارة «أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية»، التي تمثل دعماً لمستهدفات الدولة المرتبطة بتحقيق الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، وذلك وفق أرقى المعايير في القطاع الإنشائي والبنية التحتية، ما يقلل من الآثار السلبية على البيئة، ويرفع كفاءة وجودة الطرق والمباني الاتحادية.

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