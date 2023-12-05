عبد الله المري يشيد بجهود ضباط وأفراد إدارة أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ

المصدر: دبي ـ البيان

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تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبيه، العميد مصبح سعيد الغفلي لشؤون الطوارئ، والعميد عبيد مبارك بن يعروف، لشؤون أمن الهيئات، إلى جانب العميد خالد سعيد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، ومديري الإدارات الفرعية.

وأشاد معاليه بالجهود المبذولة من ضباط وأفراد الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في مختلف المهمات والاختصاصات الأمنية المُسندة إليهم، ومساهمتهم في إنجاح الفعاليات المُتعددة بدبي.

واطلع معاليه على نتائج وإحصائيات الإدارات الفرعية بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، حيث تمكنت إدارة الطوارئ من تأمين 6447 فعالية العام الماضي، بينما نفذت إدارة التفتيش الأمني (K9) 4891 مهمة بنفس العام باستخدام الكلاب البوليسية.

كما اطلع معاليه على إحصائيات إدارة أمن المنشآت التي نفذت 19 ألفاً و483 مهمة، بينما نفذت إدارة أمن وحماية الشخصيات 18 ألفاً و650 مهمة لحماية الشخصيات، بجانب المهام الأخرى.

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