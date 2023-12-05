سعيد الطاير: 206.560 ساعة تطوعية سجلها موظفو وموظفات «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

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قال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل في الهيئة على تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة، التي رسختها على مدى سنوات، كأكبر منظومة إقليمية للعمل الإنساني والإغاثي والتنموي والمجتمعي، ودعم قيم العمل التطوعي والعطاء والخير الأصيلة في المجتمع الإماراتي النبيل.

وأضاف معاليه: يأتي ذلك انطلاقاً من اللبنة التي أرساها المغفور له بإذن الله، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتدعمها التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواصلة النهج الحضاري لمجتمع الإمارات، وترك أثر إيجابي مستدام، وبناء حياة أفضل للإنسان في شتى أنحاء الأرض.

وأوضح معاليه أنه في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على دفع مسيرة العمل الإنساني والتطوعي، أطلقت الهيئة بين عامي 2013 و2022، أكثر من 380 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 206,560 ساعة تطوعية، في مبادرات إنسانية ومجتمعية، استفاد منها 50,458,396 شخصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي عام 2022، بلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 93.02 %.

وتابع معالي سعيد محمد الطاير: نتبنى في الهيئة ثقافة مجتمعية راسخة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكل معاني التعاضد والتلاحم، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، وثقافة العمل الإنساني، وروح التطوع بين موظفي الهيئة وأفراد المجتمع بشكل عام.

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