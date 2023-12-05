المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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كشفت جمعية كشافة الإمارات عن اكتمال تسجيل المشاركين في المخيم الكشفي العربي الـ33 بإجمالي 1500 كشاف وقائد من 19 دولة عربية، الذي يعقد في الفترة ما بين 15 و25 ديسمبر في محمية المرموم الصحراوية في دبي، تحت شعار «الكشفية نهج الاستدامة» ويعد الحدث الأضخم في تاريخ المخيمات الكشفية العربية.

وأعرب الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمخيم، عن سعادته بتجاوب الدول العربية ومشاركتها الفاعلة في المخيم، إذ اكتمل تسجيل الوفود المشاركة في المخيم بإجمالي 1200 كشاف وقائد من الذكور، و300 من الإناث من 19 دولة عربية، وبذلك تكون اللجنة المنظمة للمخيم قد تمكنت من استقطاب العدد المستهدف من المشاركين في المخيم.

وأكد الدرمكي حرص الإدارة العليا للجمعية على عقد اجتماعات دورية لمناقشة سير أعمال المخيم والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال، بهدف ضمان إنجاح المخيم وتحقيق أهدافه المشتركة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للمشاركين من خلال فرق مختصة تعمل على توفير الأمان والراحة والاحتياجات الأساسية للمخيم، حيث يعد المخيم الكشفي العربي الـ33 فرصة فريدة للشباب العربي للتعلم والتطور والتواصل مع بعضهم البعض، وتبادل الخبرات والمعرفة في بيئة مليئة بالتحديات والفرص.

تنمية

وقال الدرمكي: من المتوقع أن يترك هذا المخيم أثراً إيجابياً على المشاركين ويسهم في بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع العربي، ونتطلع أن يمثل المخيم نقطة تحول مهمة في تاريخ المخيمات الكشفية العربية، حيث يتمتع بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الذي يولي اهتماماً كبيراً لتطوير قدرات الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، ويعكس هذا المخيم رؤية الإمارات في تعزيز التعليم والتنمية الشبابية، وتعزيز قيم التعاون والاستدامة. وأكد انتهاء عملية تخطيط أرض المخيم بالتعاون الوثيق مع بلدية دبي، وتجري حالياً أعمال التجهيز وبناء الخيم والمرافق المختلفة، بالتنسيق المثالي مع العديد من الجهات الحكومية.

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