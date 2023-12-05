شرطة دبي تناقش التحديات الأمنية لتقنيات الميتافيرس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إلى استشراف المستقبل في العمل الجنائي، نظمت إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، جلسة حوارية بعنوان «التطبيق الجنائي في الميتافيرس»، وتهدف إلى مناقشة التحديات الأمنية المواكبة للتطور السريع لتقنيات الميتافيرس بما يسهم في تحقيق الأمن والأمان في المجتمع.

وافتتح العميد سعيد العيالي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، فعاليات الجلسة الحوارية التي عُقدت في نادي الضباط، وبحضور العميد الدكتور سعيد عبدالله القمزي مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات الجنائية، والعقيد راشد بن ظبوي مدير إدارة الرقابة الجنائية وعدد من الضباط.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز