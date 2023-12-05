«سقيا الإمارات» تناقش مستجدات مشاريعها لتأمين مياه الشرب للمحتاجين

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» اجتماعه الثالث للعام 2023، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الأعضاء فهد عبدالرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نائب رئيس المجلس، وسلطان محمد الشامسي مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية، والدكتور أحمد على مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس- قطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس، قطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، ومحمد عبد الكريم الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة للمؤسسة، وحميد الحمادي أمين سر المجلس بالوكالة.

وناقش الاجتماع مستجدات المشاريع التي أطلقتها «سقيا الإمارات» لتأمين المياه الصالحة للشرب لأولئك المحتاجين إليها في عدد من دول العالم، مثل حفر آبار ارتوازية وآبار مزودة بمضخات يدوية، وتمديد شبكات توزيع المياه.

كما ركز الاجتماع على الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشرف المؤسسة تحت مظلة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عليها، والتي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لإيجاد تقنيات جديدة ومبتكرة لإنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

وتتضمن الجائزة أربع فئات رئيسة: «جائزة المشاريع المبتكرة» و«جائزة الابتكار في البحث والتطوير»، و«جائزة الابتكارات الشابة»، و«جائزة الحلول المبتكرة للأزمات».

تحفيز الابتكار

وقال معالي سعيد الطاير: «نحرص من خلال جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، على ترجمة الأهمية التي توليها دبي لتحفيز الابتكار من أجل إيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية، لتبقى الإمارات منصة محفزة للابتكار ووجهة للمبتكرين وحاضنة للإبداع والمبدعين من جميع أنحاء العالم».

وسلط مجلس الأمناء أيضاً الضوء على إمكانية إضافة قنوات إلكترونية جديدة لحث أفراد المجتمع على التبرع من أجل توفير مياه الشرب النظيفة للمحتاجين. كما ناقشوا «سقيا الإمارات» الإنسانية خلال العام الجاري، حيث نجحت المؤسسة منذ إطلاقها وحتى اليوم في التأثير إيجاباً على حياة أكثر من 13.6 مليون شخص في 37 دولة حول العالم.

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