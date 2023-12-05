«نسائية دبي» تطلق ملتقى التطوع الرابع «معاً لتطوع مستدام»

المصدر: دبي - البيان

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برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، تطلق جمعية النهضة النسائية في دبي ممثلة بوحدة التطوع، ملتقى التطوع الرابع تحت شعار «معاً لتطوع مستدام» بعد غد بمقرها الرئيسي في الحمرية.

وقالت الدكتورة فاطمة محمد الفلاسي مدير عام الجمعية: «انسجاماً مع أفراح الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، وتزامناً مع اليوم العالمي للتطوع الخامس من ديسمبر، تطلق جمعية النهضة النسائية في دبي ملتقى التطوع الرابع، انطلاقاً من أهدافها، لتأصيل قيم الاستدامة عبر بوابات ثقافة التطوع انسجاماً مع عام الاستدامة 2023 ولتعزيز دور السياسات البناءة في استدامة التطوع، والتأكيد على دور الإمارات الريادي في فضاءات العمل التطوعي، بالإضافة إلى استعراض العديد من التجارب المثمرة الداعمة والمعززة لثقافة العمل التطوعي للاستفادة منها في منهجيات العمل التطوعي لترسيخ وتأصيل ديمومية ثقافة التطوع لدى الأجيال القادمة، ولإشراك المتطوعين كصناع للتغيير باعتبارهم سند الاستدامة ومستقبلها الواعد.

وسيشارك في المنتدى خبراء واستشاريون في مجال التطوع من خلال أوراق عمل متكاملة ومداخلات بناءة،

وأضافت مدير عام الجمعية أن الملتقى ينسجم كذلك مع توجهات الدولة والمتمثلة في استثمار الوقت والذات، ويمثل إضاءة عميقة لترسيخ ثقافة الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء لوطن العزة والكرامة.

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