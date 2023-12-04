محمد بن زايد: الإمارات والمغرب يشتركان في العمل لاستقرار وازدهار شعوب المنطقة

المصدر: البيان

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، مباحثات بناءة حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ووقع سموه وملك المغرب إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "أكس" :"أرحب بأخي الملك محمد السادس في بلده وبين أهله. أجرينا مباحثات بناءة حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين بلدينا ووقعنا إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تحقق النماء والرخاء للشعبين الشقيقين. الإمارات والمغرب يشتركان في العمل من أجل الاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة لمصلحة شعوب المنطقة كافة".

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