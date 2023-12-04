حمدان بن محمد: بانطلاق معرض الخمسة الكبار دبي تجمع من جديد العالم تحت سقف واحد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دبي باتت ملتقى الابتكار والحلول التنموية المستدامة، مع تنظيمها واستضافتها لكبرى المعارض والفعاليات والمؤتمرات العالمية، التي تستقطب أفضل العقول وتقدم أحدث التجارب والتقنيات والمنتجات ضمن مختلف القطاعات التنموية، لاسيما قطاع البناء والتشييد الذي استفاد من الثورة الصناعية الرابعة بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لابتكار وتنفيذ مشاريع نوعية تستهدف بالدرجة الأولى تطوير البنية التحتية التي تشكل أحد المقومات الداعمة للتنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، اليوم (الاثنين)، لمعرض "الخمسة الكبار"Global Big 5 الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتستمر فعاليات دورته الـ44 في مركز دبي التجاري العالمي حتى الخميس 7 ديسمبر الجاري بمشاركة 2200 عارض، وأكثر من 68,000 زائر ومتخصص في مجال البناء والتشييد من 150 دولة، وأبرز القادة العالميين في مجال البناء والمبتكرين والمتخصصين وصانعي السياسات لتسليط الضوء حول أبرز سبل توجيه قطاع البناء نحو مستقبل مستدام.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "بحضور 2200 عارض ومشاركات من 150 دولة حول العالم انطلقت فعاليات الدورة 44 من معرض الخمسة الكبار Big 5 Global الحدث الأكبر إقليمياً في قطاع البناء والتشييد .. تجمع دبي من جديد العالم تحت سقف واحد، وهذه المرة لاستعراض أحدث المنتجات والابتكارات والتقنيات التي ترسم معالم هذا القطاع الحيوي ليكون أكثر استدامةً على المستوى الدولي."

ونوّه سموه بأهمية الحدث الذي يجمع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التشييد والبناء، في وقت يتوسع فيه العالم في توظيف التقنيات المتطورة في تشييد الأبنية الذكية، واتباع معايير الحفاظ على البيئة، مؤكداً سموه حرص دبي على المساهمة في تطوير هذا القطاع أسوة بريادتها في مختلف المجالات التنموية وبما يرقى إلى تطلعاتها لتبوء مكانة متقدمة في استحداث معايير عالمية موحدة لتصميم الأبنية بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة.

وتفقد سمو ولي عهد دبي، خلال الجولة التي رافقه خلالها معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة هلال سعيد المري، رئيس سُلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعمر بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عدداً من أجنحة الشركات العربية والإقليمية والعالمية المشاركة في المعرض، شملت الجناح السعودي، واليوناني، والتركي، والألماني، حيث اطلع سموه على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء وما تقدمه الشركات العالمية الكبرى من حلول تقنية حديثة في هذا القطاع الحيوي، بما فيها أبرز المبادرات التي يمكنها إحداث تحول مستدام في صناعة البناء والتشييد بشكل فاعل، وذلك بالتزامن مع "عام الاستدامة" والتزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون العالمي لدعم العمل المناخي وتزامناً مع استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28).

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على التطور المستمر لمعرض الخمسة الكبار والذي تظهره أعداد ومستويات الشركات العالمية الرائدة عبر 23 جناح دولي، وتنامي دور المعرض عبر دوراته المتعاقبة وما يقدمه للمختصين في قطاع التشييد والبناء ومجالاته المختلفة من فرصة نموذجية للقاء والوقوف على مستجدات القطاع، وتبادل الأفكار حول سبل تطويره خلال المرحلة المقبلة.

فعاليات ومعارض متخصصة

ويجمع معرض الخمسة الكبار نخبة من أبرز القادة والخبراء والمبتكرين من مختلف الصناعات ذات الصلة، مثل المقاولات والهندسة المعمارية والهندسة والتكنولوجيا والاستدامة، وتحتل ثمانية قطاعات من المنتجات مركز الصدارة في معرض الخمسة الكبار، بما في ذلك غلاف المبنى والإنشاءات الخاصة، والتصميمات الداخلية للمباني، وتقنيات البناء ومعدات الحماية الشخصية، والمباني الذكية، وخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية، والبناء خارج الموقع والوحدات، ومنتجات وخدمات البناء الرقمية ومنتجات وتقنيات وخدمات الطاقة الشمسية.

ويضم الحدث ثمانية معارض متخصصة تغطي منظومة القطاع بالكامل، وتجمع أبرز المهندسين المعماريين والمصممين وواضعي المواصفات في منطقة الشرق الأوسط، كما تحتضن نسخة هذا العالم من المعرض سلسلة من القمم والجلسات الحوارية التخصصية والعروض التقديمية حول أبرز الموضوعات المتعلقة بمستقبل التمدن، والتصميم صفري الكربون، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الهندسة المعمارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز