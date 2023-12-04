صقر غباش ورئيس «النواب الأردني» يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

المصدر: دبي ـ وام

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بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائه أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية على هامش أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 28 المنعقد في مدينة إكسبو دبي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية.

جرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون القائم بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، بما يحقق رؤية قيادة البلدين وتطلعات الشعبين ويعكس علاقات الأخوة والتعاون المتجذرة والتي تأسست منذ أكثر من خمسة عقود وتمثل نموذجاً فريداً واستثنائياً في مستوى التقارب الوثيق بين دولتين وشعبين شقيقين.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوجه الدعم والتعاون والتنسيق بين الجانبين في ظل العلاقات المميزة والاستثنائية التي تجمع البلدين على مختلف الصعد.

كما تطرق الجانبان إلى استضافة الإمارات COP28 وأهمية تعزيز جهود العالم فيما يخص العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة نحو مجتمعات أكثر أمناً، ودور البرلمانات انطلاقاً من مهامها التشريعية والرقابية، حيث تلعب البرلمانات دوراً أساسياً في سن أو تشريع أو تعديل القوانين، خصوصاً المتعلقة بمجالات الطاقة والتغير المناخي.

من جهته أكد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية على أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، نموذج إقليمي بارز في العلاقات الثنائية الوثيقة، التي تستند على أواصر التاريخ المشترك والأهداف والرؤى الموحدة، حيث تجذرت هذه العلاقة خلال العقود الماضية، بفضل المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.

وأعرب عن سعادته بما تقدمه دولة الإمارات من جهود ومنها تفعيل الصندوق العالمي للمناخ وهو مؤشر إيجابي لكافة دول العالم لإعادة الثقة في التعاون المتعدد الأطراف.

كما وجه رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية دعوة إلى معالي صقر غباش لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس النواب.

حضر اللقاء كل من: سالم راشد علي المفتول آل علي وهلال محمد حمدان هلال الكعبي وسلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي وعائشة خميس علي الظنحاني، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

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