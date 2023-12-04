منصور بن زايد يلتقي رئيس تركمانستان ورئيس وزراء فيتنام

المصدر: دبي - وام

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التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، كلاً على حدة، وذلك بمقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي، سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة، يرافقه وفد ضم رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وباتر أمانوف نائب رئيس الوزراء المكلف بالنفط والغاز، وأشيرغولي بيجليف مستشار الرئيس لشؤون النفط والغاز، كما التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أمس، فام مينه تشينه، رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، يرافقه وفد ضم دانغ كووك خانه وزير البيئة والموارد الطبيعية، ودو هونغ فييت نائب وزير الخارجية.

وبحث سموه وسردار بيردي محمدوف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان، وسبل تعزيزها في جميع المجالات خاصة المجالات التنموية، بما يصب في صالح خير ونماء البلدين وشعبيهما الصديقين، وناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الطرفان إلى القضايا المطروحة على أجندة «COP28» ودوره في تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها السلبية على المستوى العالمي.

وأكد سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة، خلال اللقاء متانة العلاقات الثنائية، التي تجمع بلاده ودولة الإمارات على الأصعدة كافة، بما فيها قضايا العمل المناخي، وعبر عن تقديره للأدوار المتميزة، التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحدياتها على الصعيدين الوطني والعالمي.

ونوه في هذا الصدد بالمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمته خلال القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وما تجسده من حرص كبير على دعم العمل المناخي الدولي، من أجل صالح البشرية ونهضتها.

وأشاد في الوقت نفسه بمداولات ونقاشات مؤتمر«COP28» وحسن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي الكبير، الذي عبر عن ثقته بأنه سيسفر عن نتائج متميزة تخدم البشرية. وأعرب الرئيس محمدوف عن تهنئته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين، وتمنياته لها مزيداً من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

مباحثات

كما بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وفام مينه تشينه، رئيس وزراء فيتنام الصديقة، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام، وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يصب في صالح خير ونماء البلدين وشعبيهما الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى أهم القضايا المطروحة على أجندة «COP28» ودور هذا المحفل العالمي المهم في تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها السلبية على المستوى العالمي.

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