شرطة دبي تمنح بطاقة «إسعاد» لأعضاء 6 جمعيات إنسانية

المصدر: دبي - البيان

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وقّع مركز بطاقة «إسعاد» في شرطة دبي 6 مذكرات تفاهم مع كل من: جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وجمعية الإمارات للصم، وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، ومؤسسة الجليلة، ونادي عجمان لذوي الإعاقة، يمنح بموجبها بطاقة «إسعاد» للفئات التالية: «أعضاء مجلس الأمل من فئة مرضى السرطان، وأعضاء جمعية الإمارات للصم من فئة المعاقين سمعياً وضعاف السمع، وذوو الإعاقة البصرية من منتسبي جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، وكذلك ذوو متلازمة داون، ممن ينتمون لجمعية الإمارات لمتلازمة داون».

وقع المذكرات في نادي ضباط شرطة دبي في منطقة الجداف منى محمد العامري، مديرة مركز بطاقة إسعاد، في حين وقعها من جانب الجمعيات، سالم محمد بن لاحج، مدير إدارة العناية بالمرضى في مؤسسة الجليلة، ومصبح سعيد النيادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصم، والدكتورة منال جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة، وعائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وعبد العزيز الحمادي، أمين السر العام لجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.

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