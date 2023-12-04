حصن فلج المعلا يحتضن احتفالات وفعاليات تراثية

المصدر: أم القيوين - وام

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حضر الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، الفعاليات المصاحبة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ52 في حصن فلج المعلا بالإمارة.

وقام الشيخ ماجد بن سعود المعلا بجولة في الحصن، وزار أجنحة المشاركين في السوق الشعبي وركن الحرف النسائية وركن القهوة الشعبية، كما شهد مسابقة الطبخ الشعبي بمشاركة وطنية تضمنت تنافساً في مختلف الأطباق الشعبية التقليدية.

وأشار رئيس دائرة السياحة والآثار إلى أن هذه الاحتفالات تأتي في إطار تعزيز الوفاء والولاء للدولة، وتأكيداً على الروح الوطنية عند كافة أفراد المجتمع، مما يعكس الاحتفاء بحب الدولة في يوم وحدتها.

وتضمن الاحتفال عروضاً مقدمة من مدارس الإمارة، بالإضافة إلى عروض من الفرق الشعبية بهدف تعزيز الموروث الثقافي وإحياء القيم والعادات الإماراتية الأصيلة.

حضر الاحتفال هيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وعدد من المسؤولين، وجمع غفير من الحضور.

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