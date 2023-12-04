الإمارات تنسج طريقها المستدام نحو المستقبل

المصدر: دبي – حصّة بن غويفة

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بمغزلِ همةٍ وعمل دؤوب تغزل دولة الإمارات طريقها نحو غد مستدام، يمنح الأمل لأجيال قادمة، غد توحدت من أجله الجهود لتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التغير المناخي.

وفي مدينة إكسبو دبي، حيث تستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف «COP28»، احتفى العرض الرسمي لعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة بحرفة السدو، التي تم إدراجها في عام 2011 في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل.

وروى الحفل عبر السدو الذي تم نسجه يدوياً على يد حرفيي السدو الإماراتيين من «بيت الحرفيين» قصة نسيج الإمارات الذي توارثته الأجيال وما زالت تنسج خيوطه بكل فخر، راويةً حكاية التطور وقصص داعمي العمل المناخي الذين تفتخر بهم الإمارات وبإنجازاتهم الفارقة، مسلطةً الضوء على الشباب الإماراتي العامل في مجالات الطاقة المتجددة، وعلم النبات، والزراعة، والحفاظ على البيئة، كما تضمن العرض قصصاً لداعمي المناخ العالميين وممثلي مؤسسات حائزة جائزة زايد للاستدامة.

5 مشاهد تضمنها العرض روت حكاية الإمارات مع الاستدامة، الساعية إلى مستقبل مزدهر مشترك مع العالم في التكيف مع المناخ، والتغلب على التحديات من خلال الابتكار والتعاون، والعمل الجماعي. وحرص القائمون على العرض الرسمي لعيد الاتحاد الـ 52 على إعادة استخدام المواد المستخدمة في عروض سابقة والابتعاد عن تصنيع مواد جديدة، سعياً منهم لتحقيق أهداف عام الاستدامة الذي تحتفي به الإمارات هذا العام.

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