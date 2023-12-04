جامعة دبي تتزين للاحتفال بعيد الاتحاد 52

المصدر: دبي - البيان

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تزينت جامعة دبي في احتفالها بعيد الاتحاد 52 بأعلام الدولة، وبالأضواء المعبرة عن المناسبة الغالية، وعمت مظاهر البهجة والسرور أرجاء الجامعة في احتفال مميز، شمل احتفالها بعيد الاتحاد، وبيوم الشهيد تخليداً لشهدائنا الأبرار.

حضر الاحتفالات الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأسرة الجامعة من الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وبهذه المناسبة رفع الدكتور البستكي باسمه واسم أسرة الجامعة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وجميع أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وأكد رئيس جامعة دبي أن الجامعة تحرص على تنظيم الفعاليات والاحتفالات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ قيم حب الوطن في نفوس الطلبة وأسرة الجامعة، موضحاً أن دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد على يد الآباء المؤسسين حققت المزيد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية.

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