تطوير وتصنيع بطاريات آمنة وفائقة السرعة للاستخدامات المدنية

المصدر: دبي - البيان

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تقوم مجموعة «المدينة الآمنة» وعدد من الجهات المتخصصة والرائدة في المجال التقني، وبالتعاون مع مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بتطوير وتصنيع بطاريات متعددة الاستخدامات في المجال المدني، بحيث تتفوق على غيرها من ناحية السرعة الفائقة للشحن والتشغيل المرن، وعالية التحمل بحيث تتناسب مع ظروف البيئة المحلية للدولة، وحالات الطقس المختلفة.

وصرح اللواء مهندس وليد المناعي، مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: إن فكرة تطوير وتصنيع هذه البطاريات، تعد واحدة من الأفكار الرائدة التي أطلقها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ووجه بإجراء البحوث والدراسات عليها؛ بحيث يتم إدخال بعض التعديلات التطويرية على البطاريات المستخدمة حالياً في الأسواق لإطالة عمرها الافتراضي، وتفادي العيوب التي كانت تظهر فيها بسبب الاستخدام المستمر.

وأضاف اللواء المناعي إن عملية التطوير والتصنيع تتم تحت إشراف مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسيتم البدء بالعمل بتطبيق هذه البطاريات وتشغيلها في المركبات الكهربائية وذاتية القيادة وكذلك الإنارات الأمنية الذكية، بحيث تكون هذه التقنية الحديثة التي تم تطويرها بأيد وطنية متاحة للجميع في القريب العاجل.

وتابع قوله: إن هذه البطاريات تعد آمنة جداً من حيث الاستخدام، بسبب مكوناتها الخاصة التي لا تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، ومقاومة الحريق، وتتميز بطول عمرها الافتراضي الذي قد يصل إلى 50 عاماً بعكس ما هو في البطاريات العادية التقليدية.

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