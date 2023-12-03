طالبة من أصحاب الهمم نائباً لمدير مركز شرطة نايف ليوم واحد

المصدر: دبي - البيان

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حققت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم، أمنية طالبة من أصحاب الهمم، بارتداء زي ضباط الشرطة، ومنحتها فرصة لتولي منصب نائب مدير مركز شرطة نايف ليوم واحد، إلى جانب تمكينها من القيام بجولة في الدورية السياحية الأمنية، والتعرف عن قرب على عمل شرطة دبي.

واستقبل العقيد عمر موسى عاشور، نائب مدير مركز شرطة نايف، الطالبة ميثاء يوسف أحمد نقيب من أصحاب الهمم، فئة الإعاقة السمعية، وتبلغ من العمر 15 عاماً، مرحباً بها، ومؤكداً حرص شرطة دبي على تحقيق أماني الأطفال وإسعادهم، لافتاً إلى أن شرطة دبي لا تتوانى في تلبية أو تحقيق الطلبات الهادفة إلى إسعاد الأطفال في إطار رسالتها لنشر السعادة وتعزيز الثقة بالأجهزة الشرطية، والتي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً، إلى جانب دورها في المجال الأمني.

وقامت الطلبة ميثاء، أثناء تقلدها منصب نائب مدير مركز شرطة نايف، بجولات في أقسامه، ولقاء الموظفين والتعرف على سير العمل، ثم قامت بزيارة إلى مركز المعرفة والابتكار والتطوير، حيث استقبلها المقدم دكتور خالد المزروعي، رئيس قسم مختبرات الابتكار، والذي قدم لها نبذة حول المركز ومساهمته بشكل عملي في دفع حركة الإبداع والابتكار، واحتضانه لأصحاب المواهب والمبدعين، وتبني مشاريعهم المبتكرة وتطويرها لتنفيذها على أرض الواقع، وتوظيفها في العمل الشرطي والأمني.

كما اصطحب وفد من مجلس تمكين أصحاب الهمم، ممثلاً بالنقيب محمد عبد الرحمن المرزوعي نائب رئيس المجلس، وماجد الشيخ المنسق العام، وسميرة ثابت عضو بالمجلس، والشرطية آمنة، الطالبة ميثاء بجولة في مركز الشرطة الذكي SPS، تعرفت خلالها على الخدمات الذكية التي يقدمها المركز للمتعاملين دون تدخل بشري وطوال الـ24 ساعة، ثم قامت الطالبة ميثاء بجولة في إحدى الدوريات السياحية الأمنية.

كما تعرفت الطالبة من زينب حسين، مدير تحرير مجلة خالد الصادرة عن الإعلام الأمني، واستمعت لنبذة حول المجلة ودورها في تعزيز ثقافة المفاهيم الإيجابية والقيم بين الأطفال.

وفي الختام، أهدى مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، الطالبة ميثاء يوسف هدية تذكارية، متمنين لها دوام التميز والنجاح في حياتها ومستقبلها العلمي.

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