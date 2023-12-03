بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل

المصدر: وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والشيوخ وضيوف الدولة اليوم "مسيرة الاتحاد " التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2023 في منطقة الوثبة في أبوظبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات.

كما شهد المسيرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وعدد من ضيوف الدولة.

وشهد المسيرة التي نظمها ديوان الرئاسة وشارك فيها أبناء القبائل من جميع مناطق الدولة .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي و سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التحية مع أبناء القبائل المشاركين في المسيرة خلال مرورهم أمام المنصة معرباً عن اعتزازه وفخره بأبناء الوطن وهم يقدمون هذه اللوحات الأصيلة من الموروث الوطني وما أبدوه من مشاعر اعتزاز وانتماء وروح وطنية تجاه بلدهم.

وشارك في مسيرة الاتحاد حشد من القبائل يمثلون مختلف إمارات الدولة ومناطقها، معبرين عن فخرهم وسعادتهم وابتهاجهم بعيد الاتحاد الـ 52 واعتزازهم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقدم أبناء الإمارات لوحات من أهازيجهم الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة التي عبرت عن أصالتهم وتاريخهم العميق في هذه الأرض المعطاء وصوراً من اللوحات الوطنية التي تعبر عن انتمائهم وحبهم لهذا الوطن العزيز ملوحين بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة مجددين الولاء للقيادة الحكيمة.

تمثل مسيرة الاتحاد إحدى الفعاليات الرئيسة لمهرجان الشيخ زايد الثراثي .. وتأتي ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد كل عام حيث يتنوع المزيج الثقافي والشعبي لأبناء القبائل وهم يؤدون فنونهم أمام المنصة الرئيسة في ميدان الوثبة.

وانطلقت مجاميع القبائل من بوابة الحصن رافعين أعلام الدولة مرددين الأهازيج الشعبية التي عبرت عن فرحتهم وفخرهم بهذه الأرض الطيبة.

وشملت الفعالية فقرة عرض الخيل وهو استعراض يضم تشكيلات متنوعة للفرسان يستعرضون ما يتمتعون به من مهارات عالية وهم يمتطون صهوات الجياد.

وشارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أبناء الوطن فرحتهم بعيد الاتحاد وأدى سموهما لوحة العيالة وشاركهما عدد من سمو الشيوخ معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وأبناء الوطن الأوفياء.

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