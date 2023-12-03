الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف أو الضباب على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:07، والمد الثاني عند الساعة 07:55

والجزر الأول عند الساعة 10:22، والجزر الثاني عند الساعة 23:49، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:06، والمد الثاني عند الساعة 03:03، والجزر الأول عند الساعة 08:39، والجزر الثاني عند الساعة 19:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 20 85 40

دبي 29 19 80 35

الشارقة 30 20 80 35

عجمان 28 21 80 35

أم القيوين 28 19 75 40

رأس الخيمة 30 17 75 35

الفجيرة 28 22 80 40

العـين 30 18 80 30

ليوا 30 17 85 40

الرويس 28 18 85 40

السلع 26 20 80 35

دلـمـا 25 22 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 27 23 80 45

أبو موسى 27 24 80 45.

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