متحف المستقبل يستضيف رئيس ناسا في جلسة حوارية ضمن سلسلة «حوارات المستقبل»

المصدر: البيان

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يستضيف متحف المستقبل ضمن جلسات سلسلة "حوارات المستقبل"، السيناتور بيل نيلسون، رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وذلك ضمن جلسة حوارية بعنوان "الفضاء وما بعده: مستقبل استكشاف الفضاء" يوم الثلاثاء 5 ديسمبر بمشاركة رائدي الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي وهزاع المنصوري.

ويلقي سعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء الكلمة الافتتاحية، ليسلط الضوء على أبرز المشاريع الفضائية التي ينفذها مركز محمد بن راشد للفضاء، وأهمية الاستثمار في التقنيات المتطورة، ودور المركز في رعاية ودعم المواهب والكفاءات الشابة بهدف تعزيز رسالة دولة الإمارات نحو ريادة قطاع الفضاء عالمياً.

كما يشارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي عاد مؤخراً من مهمته الفضائية التي استغرقت ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، ليطلع الجمهور على تفاصيل الأبحاث والتجارب العلمية التي أجراها خلال مهمته، إلى جانب التحدث عن الفترة التي قضاها على متن المحطة،

ومن جانبه، يشارك هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، للحديث عن الرؤى والتوجهات المستقبلية للقطاع الفضائي، ومشاركة خبراته في هذا المجال.

وقال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: "إن مشاركتنا في (حوارات المستقبل)، التي ينظمها متحف المستقبل، إلى جانب شركائنا من وكالة ناسا ورواد الفضاء الإماراتيين المتميزين، تعد شهادة حية على التزام دولة الإمارات. ولن تكون هذه الجلسة مجرد عرض لمشاريع وأفكار مركز محمد بن راشد للفضاء، بل ستؤكد أيضاً على أهمية التعاون الدولي في سبيل تعزيز مجال استكشاف الفضاء".

ويمكن للزوار خلال هذه الجلسة التعرف على أهم التطورات الجديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ضمن قطاع استكشاف الفضاء.

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